Рязанские лыжники заняли 15-е место среди команд 36 российских регионов в финале VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр

Делегация Рязанской области приняла участие в финале VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Финал проходил со 2 по 6 марта в г. Бердске Новосибирской области. В соревнованиях в числе 57 субъектов РФ приняла участие делегация Рязанской области.

Сельские спортивные игры были организованы министерством спорта России, министерством сельского хозяйства РФ, Общероссийским Союзом общественных объединений «Добровольное спортивное общество «Урожай». По итогам состязаний в дисциплине «лыжные гонки» рязанская делегация – представители Крутоярского сельского поселения Касимовского района заняла 15 командное место из 36 регионов, участвующих в данной дисциплине, сообщается на сайте регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта.