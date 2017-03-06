Рязанский самбист Михаил Полянсков выступит на Чемпионате Европы-2017

Это один из результатов успешного выступления наших спортсменов на Чемпионате России по самбо

Лично-командный Чемпионат России по самбо среди мужчин и женщин проходил 4 - 6 марта в Екатеринбурге.

По итогам состязаний воспитанник СДЮСШОР по самбо и дзюдо «Родной край – Спорт», мастер спорта России международного класса Михаил Полянсков в весовой категории до 90 кг завоевал «серебро», а с ним и путевку на Чемпионат Европы-2017, который состоится 18-22 мая в Минске (Республика Беларусь). Об этом информирует сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта. Бронзовым призером стал мастер спорта России Александр Сарайкин в весовой категории 74 кг.

Спортсмены тренируется под руководством Заслуженного тренера России Константина Николаевича Фофанова.