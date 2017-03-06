Глава рязанского региона Николай Любимов: я открыт для общения с прессой

Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области сказал на состоявшейся в региональном правительстве встрече с женщинами - руководителями региональных средств массовой информации.

Он ответил на самые разные вопросы журналистов, касающиеся как рабочих моментов, так и личной жизни, увлечений.

Николай Любимов отметил, что Рязань произвела на него добрые впечатления. В ближайшее время он намерен ближе познакомиться с областью и ее людьми. Более тщательной проработки потребует и подбор кандидатов на сенаторский пост – пока он не готов назвать конкретных имен.

Первую пресс-конференцию Николай Любимов планирует провести в конце марта, но это не исключает эксклюзивных интервью региональным средствам массовой информации – с такой просьбой в ходе встречи обратились многие СМИ.

Николай Любимов поздравил участниц встречи с наступающим праздником – Международным женским днем и пожелал творческих удач, благополучия, большого личного счастья.

Во встрече приняла участие министр печати и массовых коммуникаций области Ольга Чуляева.