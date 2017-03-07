Областная общественно-политическая газета
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07 марта 2017 года
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07.03.2017
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Выпуск № 40 (5327) |
Четвёртая полоса
Культура
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Досуг на год вперед

Концерты для малышей, новые абонементы и старые друзья: директор Рязанской филармонии о новом, «предпраздничном» 79-м сезоне
Автор фото: Татьяна Клемешева | Досуг на год вперед
Фото автора.

Последний день февраля ознаменовался для рязанцев первой ярмаркой филармонических абонементов. Эти мероприятия становятся все популярнее, поскольку позволяют сэкономить и спланировать культурную программу на многие месяцы. А сама филармония уже задумывается о праздновании 80-летия. Галина Соколова рассказала о новых форматах работы со зрителями, особом мышлении для прослушивания прозы и «уровне афиши».

Букет мелодий и поэм

Абонементы на новый, 79-й сезон красочно оформлены фрагментами живописных полотен с цветами и травами. По словам Галины Николаевны, девиз предстоящего концертного года – «Собери свой букет впечатлений!». Сделать это будет несложно. Один только Губернаторский симфонический оркестр будет аккомпанировать солистам сразу в двух абонементах. Первая партия в «Академии» отведена скрипкам и виолончелям, а название второго абонемента – «Великие фортепианные концерты» – говорит само за себя.

Академический народный хор имени Е. Попова тоже даст сразу три ярких концерта в рамках отдель­ного абонемента. В этом году артисты уже удивили Санкт-Петербург, а в ближайшее время их ждут гастроли по Сибири – хор доберется даже до Омска. А визита омских коллег будем ждать в конце октября – их выступление откроет абонемент «Большие гости».

Поклонникам других музыкальных жанров тоже есть на чем остановить свой выбор. Актер Даниил Спиваковский очень полюбился рязанской публике за чтение пьесы Лермонтова «Маскарад», и в новом сезоне он выступит трижды в рамках серии «Две музы». Он прочтет «Пер Гюнта» Г. Ибсена, гоголевскую «Ночь перед Рождеством» и легендарную пьесу Л. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Любителей романсов обрадуют концерты Евгении Смольяниновой и других певцов. Фанаты джаза в новом сезоне подружатся с рокерами: первый концерт джазового абонемента носит говорящее название: «Магия Nirvana. Искусство Beatles. Волшебство Queen».

В ближайшее время ярмарки абонементов будут проходить в конце каждого месяца. Зрители могут выбрать то, что им по душе, и «прицениться». По словам Галины Соколовой, ярмарки особенно ценят пары и многодетные семьи. «У нас немало зрителей, которых наши сотрудники знают в лицо!» – отмечает директор филармонии.

Научился ходить? Изучай музыку!

В новом сезоне филармония планирует провести первые мероприятия для самых маленьких. «Воскресные «Сказки с оркестром» пользуются неизменной популярностью, но их слушатели – школьники и дети более старшего возраста. А мы хотим пойти дальше и поэкспериментировать с мировым форматом baby lab – встречами с детьми двух-трех лет. Вместе с родителями они смогут проходить на сцену, общаться с музыкантами и постигать музыку с азов. Правда, эти мероприятия будут вне абонементов», – объяснила Галина Соколова.

В целом же детские и семейные программы останутся насыщенными. Особое внимание в филармонии уделяют серии «ПроЧТЕНИЕ». «Чтобы ходить на чтецкие концерты, нужно включать особый режим работы мозга, – улыбается Галина Николаевна. – Они непросто даются слушателям, но мы стараемся не отказываться от этого формата. Не так давно Валерий Баринов читал у нас Куприна, причем наизусть! К таким встречам всегда есть интерес».

И старые, и новые друзья

Филармония приглашает как можно больше исполнителей мирового уровня и налаживает с ними многолетние связи. «Мы стараемся поддерживать «уровень афиши» – как видите, она у нас практически московская», – отмечает Соколова. С региональными коллективами публика знакомится на летних «Кремлевских вечерах» и спецпроектах – так, на Масленице зал был в восторге от танцовщиц хора имени Е. Попова.

Одно из самых заметных событий конца сезона – выступление государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова. Встреча с рязанским слушателем произойдет 17 апреля – и, по заверению организаторов, это будет «неизменно красивый концерт с музыкой Моцарта и сольной игрой Спивакова в финале».

Не за горами и 80-летие филармонии. На этом празднике самым преданным зрителям вручат награду «Золотая нота» в обновленном дизайне, а журналистам – призы за лучшие публикации о местных мероприятиях. Самое время начинать знакомство с филармонией, если оно еще не произошло, и погружаться в чарующие и живительные миры музыки, художественного слова и народного искусства!

Статья опубликована в номере 40 (5327) от 07 марта 2017 года
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