Областная общественно-политическая газета
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07 марта 2017 года
№ 40 (5327)
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07.03.2017
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Выпуск № 40 (5327) |
Четвёртая полоса
Общество
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Как это было у нас

Рязанцы вспомнили события Февральской революции 1917 года

В Доме общественных организаций состоялся «круглый стол», посвященный 100-летию Февральской революции. Он был организован министерством по делам территориальных образований и общественных объединений региона совместно с Рязанским отделением Российского военно-исторического общества.

В разговоре приняли участие представители органов государственной власти, научного сообщества, общественных организаций, Рязанского Православного исторического общества, Рязанского исторического общества, студенты, преподаватели. Собравшиеся были едины во мнении, что революция 1917 года имела огромное значение и во многом определила развитие России в XX веке. Ровно сто лет назад в конце февраля в Петрограде начались беспорядки, следствием которых стало отречение императора Николая II и последующее крушение самодержавия.

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России РГУ имени С.А. Есенина Игорь Гребенкин начал свое выступление с экскурса в историю: 23 февраля 1917 года (по старому стилю, а по новому – 8 марта) в Петрограде начались массовые демонстрации. Современники тогда отмечали, что начало 1917 года напоминало аналогичный период 1905 года. На крупнейших предприятиях, в том числе и оборонных, то разгорались, то угасали забастовки. Власти пытались как-то повлиять на рабочее движение. Наибольшую тревогу у них вызывал созыв очередной сессии Государственной Думы. В сознании общества она была символом оппозиции, которая противостояла царизму. Только от Государственной Думы ожидали перемен, реформ и соответствующих благ.

Заведующий кафедрой истории России РГУ имени С.А. Есенина Александр Агарев рассказал о книге «Рязанская история в событиях и лицах», в которой одна из глав называется «От Февраля к Октябрю. Как это было в Рязани». 2 марта губернатор Николай Кисель-Загорянский получил известие о событиях в Петрограде. Провел совещание, лично объехал рязанские улицы, прося граждан сохранять спокойствие. Вечером состоялось внеочередное заседание городской думы, куда были приглашены представители от земских управ, железнодорожных служб и различных общественных организаций. Все они обратились к населению с призывом поддержать новую власть. А 3 марта на улицах Рязани начали собираться горожане, требовавшие смены власти в Рязанской губернии и взятия под стражу некоторых ее представителей. Результатом стал арест ряда чиновников и руководителей монархических организаций. Сам губернатор был посажен под домашний арест.

– Почти одновременно с комитетом общественных организаций были созданы Совет рабочих депутатов и Советы солдатских депутатов. В отличие от других регионов рязанские большевики не порвали с меньшевиками и состояли в одних организациях. Если в других регионах Советы поддержали Ленина, то рязанский Совет рабочих депутатов принял резолюцию о поддержке временного правительства. Он изменил свою позицию только после Корниловского мятежа, – рассказывает Александр Агарев.

Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой философии и истории Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Петр Акульшин рассказал собравшимся о феврале 1917 года в современной отечественной историографии.

Статья опубликована в номере 40 (5327) от 07 марта 2017 года
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