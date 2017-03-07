Рязанка отсудила 90 тысяч рублей за скользкий тротуар

Суд утвердил приговор ответчику по «снежному делу»

Около года назад жительница областного центра поскользнулась и упала на территории одного из МФЦ. В результате она получила серьезную травму ноги.

Для восстановления потребовалось сделать две сложные операции, а затем последовал длительный период восстановления. Женщина решила судиться с организацией, которая отвечала за состояние территории. Представитель ответчика требования истца не признал, сославшись на то, что уборка выполнялась надлежащим образом, а также заявил, что размер заявленной компенсации завышен. Изучив материалы дела, суд назначил в счет компенсации морального вреда рязанке 90 000 рублей. При этом были компенсированы также судебные издержки истца и все затраты на лечение, которые были подтверждены документами. Ответчик не согласился с таким решением и подал апелляцию, но судебная коллегия оставила решение без изменений. Решение вступило в силу. Это уже не первая победа в суде пострадавших от качества уборки тротуаров.

По материалам пресс-службы Московского суда

г. Рязани