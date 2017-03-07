Человек дела

Много лет Евгения Никаноровна Козлова трудилась на благо Рязанской области

Сегодня исполняется сорок дней, как ушла из жизни Евгения Никаноровна Козлова. Она была замечательным, энергичным, грамотным и душевным человеком, внесшим большой вклад в развитие ветеранского движения Рязанской области.

Жизнь этой женщины – яркий пример мужества и стойкости. Она родилась 29 декабря 1926 года в Ленинграде, блокада которого в годы Великой Отечественной войны стала одной из самых трагичных и самых великих страниц российской истории. После окончания войны вместе с сестрой Евгения Никаноровна помогала восстанавливать родной Ленинград. Несмотря на разруху и тяготы послевоенного времени, она, как и многие другие, находила в себе силы и для работы, и для учебы.

Затем, выйдя замуж за военного и объехав немало городов, в 1953 году Евгения Никаноровна приехала в Рязань на постоянное место жительства. В 1958 году, учась заочно в Московском финансово-экономическом институте, она работала сначала рядовым экономистом, а затем стала заместителем начальника управления, снабжения и сбыта Рязанского облисполкома.

В 1987 году Евгения Никаноровна ушла на пенсию, однако трудовая ее деятельность на этом не закончилась. Как житель блокадного Ленинграда, перенесшая все тяготы и лишения того времени, она не могла допустить, чтобы память о героях стерлась, чтобы их светлые имена были забыты. Евгения Никаноровна стала одним из инициаторов объединения всех блокадников, проживающих в регионе, и создания Рязанской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

С 2002 года Евгения Никаноровна работала в областном Совете ветеранов, активно решала многие социальные проблемы ветеранов. Ей были присущи трудолюбие, целеустремленность, требовательность. Евгения Никоноровна была награждена медалью «Патриот России», медалью «Ветеран труда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Трудовая доблесть России», памятным знаком «За наивысшие достижения», патриаршей грамотой Алексия II, Почетными грамотами и юбилейными медалями. Память об этом удивительном человеке сохранят все, кто знал Евгению Никаноровну.