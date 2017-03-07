Областная общественно-политическая газета
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07 марта 2017 года
№ 40 (5327)
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07.03.2017
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Выпуск № 40 (5327) |
Третья полоса
Общество
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Для пользы общества

Журналисты региональных СМИ обсудили с руководством УМВД России по Рязанской области пути взаимодействия и сотрудничества
Автор фото: Дмитрий Осинин | Для пользы общества
Фото: Дмитрий Осинин.

Встреча за «круглым столом» прошла в Доме печати. Инициативу собрать вместе журналистов и правоохранителей проявил Общественный совет при УМВД России по Рязанской области (председатель – Виктор Дрейлих) и региональное отделение Союза журналистов России. Ее поддержало руководство УМВД России по Рязанской области.

Главная цель встречи – познакомить журналистов с руководством полицейского ведомства, из первых рук получить информацию о проблемах, волнующих сегодня людей, и вместе искать пути их решения. Не все граждане юридически подкованы и порой не знают, к кому обратиться со своими вопросами. И журналисты в решении житейских проблем юридического толка могут здорово помочь гражданам.

На встрече присутствовали руководители подразделений УМВД России по Рязанской области: начальник управления по работе с личным составом Виктор Берсенев, начальник информационного центра Ирина Мухарямова, начальник отдела деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Дмитрий Григорьев, начальник управления по вопросам миграции Алексей Ребров, заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Владимир Корольков, временно исполняющая обязанности начальника пресс-службы Татьяна Шпортун.

Они рассказали журналистам о задачах своих подразделений и кратко коснулись оперативной обстановки. Продолжается набор кадров в полицию. Но туда не просто устроиться: в течение полутора лет люди проходят многоступенчатый отбор с применением полиграфа, обучение на профильном факультете Рязанского филиала Московского университета МВД РФ, сдают нормативы по стрельбе, по физподготовке, стажируются в подразделениях. Эта система позволяет на этапе отбора отсеять тех, с кем впоследствии могут возникнуть проблемы.

Участковые уполномоченные в содействии с подразделениями по делам несовершеннолетних с 2009 года успешно реализуют на практике Закон о так называемом «комендантском часе». За это время количество преступлений с участием несовершеннолетних и совершенных против них уменьшилось с 319 до 161. По своей линии участковые уполномоченные раскрыли более полутора тысяч преступлений. Из них 963 раскрыто по сообщениям, полученным в ходе доверительных отношений с гражданами.

Успешно работает и вновь организованное после реорганизации управление по контролю за оборотом наркотиков. Общее количество преступлений, совершенных в этой сфере, сократилось. За минувший год изъято из оборота и уничтожено 237 килограммов наркотических средств, а это десятки спасенных жизней и предотвращенные преступления.

Еще один «новичок» в системе МВД – управление по вопросам миграции. Итоги 2016 года показывают, что это подразделение полноценно интегрировалось в структуру министерства внутренних дел. Уже решены вопросы финансового и материально-технического обеспечения подразделений. Самое главное – удалось сохранить кадровое ядро профессионалов.

Собравшиеся за «круглым столом» представители УМВД России по Рязанской области предложили журналистам чаще контактировать и адресовать конкретные просьбы и пожелания граждан в соответствующие службы. Общественный совет при УМВД России по Рязанской области принял решение о проведении регионального творческого конкурса «Служба 02» на лучший материал о работе правоохранительных органов. Итоги конкурса подведут и наградят отличившихся 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел. А подобные встречи планируется сделать регулярными.

Статья опубликована в номере 40 (5327) от 07 марта 2017 года
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