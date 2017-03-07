Ресурс развития – гражданская активность

О сохранении исторического наследия и развитии волонтерства говорили на форуме «Сообщество»

Первый в 2017 году форум активных граждан «Сообщество», состоявшийся в конце февраля в Ярославле, собрал около тысячи представителей общественных объединений и некоммерческих организаций из всех регионов Центрального федерального округа. В работе форума приняла участие член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель секретаря Общественной палаты Рязанской области, профессор РГУ имени С.А. Есенина Ольга Ефимовна ВОРОНОВА. В интервью газете «Рязанские ведомости» она рассказала об основных направлениях и итогах работы форума.

Р.В. – Ольга Ефимовна, каковы цели и задачи форума «Сообщество», в чем, по вашему мнению, значение его результатов для нашего региона?

О.В. – Форум «Сообщество» – масштабное мероприятие, в котором его участникам на множестве интерактивных площадок предоставляется возможность обменяться лучшими практиками работы общественных объединений, некоммерческих организаций, благотворительных фондов, опытом добровольческих инициатив. Наш регион ежегодно принимает активное участие в работе форума, и на этот раз Рязанскую область представляли также сотрудники министерства молодежной политики, физической культуры и спорта, студенческого волонтерского отряда РГУ имени С.А. Есенина. В очередной раз, бывая на мероприятиях общероссийского уровня, я убедилась, что в сфере гражданского участия в делах государства нашей Рязанской области есть что показать, чем поделиться с другими регионами.

Р.В. – Ярославль – один из самых древних русских городов и в этом смысле – «родственник» Рязани. Наверное, у нас есть общие задачи в сохранении памятников истории и культуры?

О.В. – Да, этой проблеме была посвящена одна из центральных площадок форума, в которой я принимала участие как эксперт. Дело в том, что на основе приказа Министерства культуры РФ в этом городе создано достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля», а в Рязанской области, как известно, создается достопримечательное место «Есенинская Русь». Однако у ярославцев по сравнению с нашей ситуацией вопросы защиты охранных зон от незаконной застройки стоят гораздо более остро, чем и вызвана была необходимость их серьезного обсуждения на федеральной площадке. Да, у нас тоже есть проблемы, но они последовательно решаются: действует губернаторский мораторий на новое строительство в охраняемых зонах, регулярно проводится мониторинг территории по пресечению попыток незаконной застройки, вопросы сохранения и развития достопримечательного места курируются на уровне вице-губернатора области С.В. Филимонова.

В Ярославле подобного опыта нет, и поэтому я сочла своим долгом рассказать об этом, тем более что наша работа в регионе по созданию достопримечательного места «Есенинская Русь» вышла сейчас на новый уровень в связи с реализацией поручений Президента РФ В.В. Путина.

Р.В. – Удалось ли рассказать о региональном опыте на других дискуссионных площадках форума?

О.В. – Да, например, в рамках заседания Федерального экспертного совета по развитию добровольчества, где обсуждались актуальные вопросы по снятию барьеров на пути развития волонтерского движения в нашей стране. Участникам слушаний был представлен серьезный аналитический документ, подготовленный Ассоциацией волонтерских центров России, по совершенствованию законодательства в сфере развития волонтерского движения. Хочу особо подчеркнуть, что раздел «Добровольчество в сфере культуры» был представлен рекомендациями именно нашей, рязанской стороны, сделанными на основе обобщения нашего регионального опыта. В ходе состоявшейся дискуссии я высказалась за принятие базового Федерального закона «О добровольчестве (волонтерстве) в РФ», обратила внимание на опыт патриотического волонтерства в нашем регионе, в частности, в рамках Российского движения школьников и движения «Юнармия», предложила внести в учебные планы вузов волонтерскую практику. Это позволило бы раскрыть гражданско-патриотический потенциал нашей молодежи намного ярче. Эти предложения также были учтены.

Р.В. – Обсуждалась ли на форуме проблема взаимодействия общественных организаций со средствами массовой информации?

О.В. – Да, мне удалось принять участие в работе двух площадок, где анализировались проблемы диалога НКО и СМИ. К своему удивлению, я услышала множество жалоб от общественников из других регионов о том, что СМИ их не слышат, не освещают их деятельность либо переводят такой диалог только на коммерческую основу. Я взяла слово и рассказала об опыте Рязанской области: о том, что в нашей главной областной газете «Рязанские ведомости» выходит ежеквартальный тематический выпуск «Общество», в любом ее номере можно найти интересные материалы о мероприятиях, проводимых общественными, молодежными, патриотическими, ветеранскими, благотворительными и волонтерскими организациями. Откровением для многих стал и другой наш полезный опыт: област­ной конкурс «Гражданская инициатива» на лучшее освещение вопросов развития гражданского общества, проводимый совместно региональным отделением Союза журналистов России и Общественной палатой Рязанской области.

Р.В. – Были ли интересные встречи на форуме?

О.В. – Конечно. Особенно порадовала возможность побеседовать с ведущим программы «Международное обозрение» на канале «Россия» Евгением Александровичем Примаковым, внуком выдающегося политика. Дело в том, что он курирует международный волонтерский проект «Русская гуманитарная миссия», направленный на организацию гуманитарных конвоев в «горячие точки» планеты, в частности, в Сирию. В беседе, состоявшейся после заседания, я рассказала Евгению Александровичу о том, с каким уважением рязанцы относятся к памяти Е.М. Примакова, о прошедших в Рязани презентациях его замечательных научных трудов. Примаков-младший отметил, что Евгений Максимович любил Рязань, ценил работу Рязанской торгово-промышленной палаты. На приглашение посетить Рязань для участия в предстоящем в апреле област­ном волонтерском форуме, во встречах со студентами и журналистами мой собеседник дал положительный ответ – конечно, если сможет выделить для этого время. Рассказал о том, что был в Рязани на вечере памяти Е.М. Примакова, проходившем во Дворце молодежи, и наш город ему понравился.

Р.В. – Подытоживая нашу беседу, можно ли сделать вывод о том, что очередной гражданский форум «Сообщество» даст новый импульс развитию общественных инициатив?

О.В. – Безусловно! На современном этапе гражданская активность людей – важнейший ресурс развития российских регионов и всей нашей страны в целом. И нам также есть что перенять из опыта наших коллег.

Р.В. – Спасибо за содержательную беседу.