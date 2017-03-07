Будущие кадры

Учащиеся ссузов региона продемонстрировали достоинства своих профессий

Во Дворце молодежи города Рязани состоялся финал регионального этапа программы «Арт-профи форум». В нем принимали участие студенты учреждений среднего профессионального образования региона.

Собравшихся в зале приветствовала заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, которая подчеркнула важность данного форума, начавшего свою работу в нашем регионе 15 лет назад.

– Я рада, что он уже столько лет востребован у нас, – отметила она. – Представьте себе, многие из нынешних участников только родились тогда, а это дело уже жило и развивалось. Потому что оно нужное! Спасибо вам за труд! Верьте в себя. Вы – надежда региона.

В 2017 году отборочный тур программы «Арт-профи форум» проходил с 20 января по 10 февраля в муниципальных образованиях области. Участие в нем приняли студенты 25 учреждений профессионального образования. Многие – впервые. Например, учащаяся первого курса Щацкого агротехнологического техникума Дарья Ванина. Девушка с детства любила готовить и брала пример с мамы-повара. Теперь она решила получить профессиональное образование по этой специальности. Дарья вместе с младшей сестрой Аней, которая тоже после школы хочет пойти учиться на повара, написали песню про все профессии. Но отметили, почему повара нужны и востребованы особенно. Именно с этим номером они выступили на гала-концерте форума.

А учащаяся Ряжского дорожного техникума Алина Кавелова выбрала для себя не совсем женскую профессию – строитель. Говорит, пошла по стопам старшего брата.

– Я пока не ощущаю какой-либо сложности в учебе. Знаю, что наша работа востребована и имеет много направлений, ведь строят дома, дороги много людей. Где буду работать, пока не знаю. Учебная практика покажет, – рассказывает Алина. Лучшие работы в восьми номинациях были отобраны для участия в гала-концерте – финальном этапе программы в области. Их оценивало жюри, которое и выбрало победителей. В итоге в «Творческом конкурсе рекламы-презентации профессий» лучшим стал Скопинский электротехнический колледж. Студент этого же учебного заведения Илья Зайцев был отмечен как лучший в «Конкурсе песен о профессиях». В номинации «Выставка-ярмарка социальных инициатив» победил Новомичуринский многоотраслевой техникум. В «Конкурсе социальных проектов» победил Касимовский нефтегазовый колледж. За первое место в номинации «Арт-профи – плакат» в категории «Баннер» отмечен Георгий Сметанский (Сасовский индустриальный колледж имени В.М. Шемарова), в категории «Рисунок» – Анастасия Решетникова (Рязанский железнодорожный колледж). В номинации «Арт-профи – профессия» лучшим стал Азиз Халилов (Сасовский индустриальный колледж имени В.М. Шемарова). За «Арт-профи – видео» наградили: в категории «Авторский видео­фильм» – Рязанский многопрофильный колледж, в категории «Ролик» – «Спасский политехнический техникум». Кроме того, второй год успешно проходит номинация «Арт-профи – команда», в которой состязаются болельщики. В этот раз победила группа поддержки Рязанского политехнического колледжа. А Гран-при увезли с собой представители Скопинского электротехнического колледжа.

Победители регионального этапа получат возможность принять участие в заочном отборочном туре Всероссийской программы «Арт-профи форум».