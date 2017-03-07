Областная общественно-политическая газета
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07 марта 2017 года
№ 40 (5327)
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07.03.2017
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Выпуск № 40 (5327) |
Третья полоса
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Мартовские инициативы

Мартовские инициативы

Короткий по срокам, но полновесный по содержанию рабочий визит российского Президента в страны Центральной Азии и его встречи в Красноярске, который готовится принять в 2019 году Всемирную зимнюю универсиаду. Российский инвестиционный форум в Сочи. «Блокадные» настроения в соседней Украине и нарастание непростых предвыборных настроений во Франции. «Шаг один от февраля до марта» – всего несколько дней минувшей недели, но дней, добавивших своего колорита в политическую палитру.

Блокада на железнодорожных путях, которую решили объявить украинские радикалы российским поездам, идущим по территории незалежной, оказалась недолгой, что, впрочем, нетрудно было предположить. В украинском правительстве быстро подсчитали, что ее результатом может стать ощутимая брешь в украинской экономике, оцениваемая миллиардами валютной выручки и значительной потерей рабочих мест, и потому, очевидно, радикалов попросили не спешить со своими инициативами и поумерить «блокадный пыл».

На минувшей неделе пришла весть об освобождении сирийской Пальмиры. Разрушения, которым подвергся этот древний город, еще предстоит оценить специалистам, но даже скупые кадры телехроники говорят о невосполнимых потерях, которые понесла мировая культура, история. И потому тема мира особенно остро звучала в эти дни – и в связи с ситуацией в Сирии, где правительственные войска значительно потеснили силы вооруженной оппозиции, и в связи с ситуацией в Ираке.

«Бои» другого рода – на политическом фронте – разворачивались на минувшей неделе во Франции. Их накал становится тем ярче, чем ближе время президентских выборов в этой стране. Заявления звучат все откровеннее. Сегодняшний президент Франции господин Олланд признался, что считает своим долгом не допустить к власти Марин ле Пен. И, похоже, немало для этого уже сделано, судя по тому, какие претензии и обвинения сегодня звучат в ее адрес со стороны политических оппонентов. Да и не только ее. Достается и Франсуа Финьону, решившему идти «своим путем». При любом раскладе выбор французских избирателей будет не только весьма значимым для политического расклада в самой Франции, но и показательным для политического будущего Западной Европы. Так что март обещает быть весьма интересным для политологов, отслеживающих эти процессы.

Накануне президентских выборов в нашей стране и предшествующих им выборов губернаторов тоже не обходится без инициатив. Представители коммунистов решили обратиться к председателю ЦИК Элле Памфиловой с предложением отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах. В свое время, после того, как от назначений глав регионов вновь вернулись к их выборам, было решено ввести муниципальные фильтры, которые призваны «отсеять» криминал, людей, мягко говоря, случайных. И «фильтры» с этой задачей в разных регионах с неодинаковым успехом, но в общем справлялись, несмотря на пессимистические оценки оппонентов этого нововведения. Так что трудно сказать, найдет ли эта инициатива сегодня поддержку – пора больших выборов не лучшее время для экспериментов.

Еще одна «выборная» инициатива, которая на днях поступила в Госдуму, принадлежит сенаторам Андрею Клишасу и Анатолию Широкову. Они предлагают отменить открепительные удостоверения, сделать свободным перемещение наблюдателей, что, по их мнению, сделает выборы более прозрачными. Как оценят инициативу коллег депутаты нижней палаты парламента, покажет время.

А пока идет подготовка к серьезному политическому сезону, который не обещает быть простым. Но разве когда-то была простой пора выборов? Главное, в это время не попадать на крючок популистских «агиток». Впрочем, это не только для предвыборного сезона актуально.

И еще – в продолжение нашей темы прошлого вторника, когда речь шла об информационных войнах. Недавно в издательстве «Книжный мир» вышла в свет книга директора института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Георгия Филимонова и заместителя директора ИСИП Никиты Данюка «Информационный террор. Тактика и стратегия информационной войны». В ней – о том, как такие войны ведутся, в том числе и через средства массовой информации, через социальные сети, какое воздействие оказывают на страну, на нас с вами. Для осмысления действительности весьма полезная книга.

Статья опубликована в номере 40 (5327) от 07 марта 2017 года
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