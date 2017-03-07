Областная общественно-политическая газета
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07 марта 2017 года
№ 40 (5327)
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07.03.2017
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Выпуск № 40 (5327) |
Вторая полоса
Общество
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Ориентиры – профессионализм и доброта

Новый председатель Арбитражного суда Рязанской области вступила в должность
Автор фото: Александр Королев | Ориентиры – профессионализм и доброта
Фото: Александр Королев.

«Оазис порядочности и профессионализма» – так работники судебной системы области называют региональный Арбитражный суд. Больше 25 лет он занимается урегулированием споров в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Все это время суд возглавляли две женщины – заслуженные юристы РФ. С 1992 по 2005 год председателем суда была Нелли Кутузова, с 2006 по 2015-й – Вера Яньшина. Затем в этой должности исполняла обязанности заместитель председателя Валентина Калинина. Новым председателем стала Лариса Митяева, работающая в ведомстве с 2009 года.

Поздравить Ларису Игоревну с назначением приехали временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов, федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Сергей Яковлев, председатель Рязанского областного суда Елена Сапунова, другие гости и коллеги. Все они отметили высокий уровень работы ведомства. Добрые слова были сказаны и в адрес предшественницы – Валентины Калининой. Председатель Арбитражного суда Центрального округа Александр Орлов вручил Валентине Алексеевне цветы и поблагодарил за проделанную работу.

Новый председатель Арбитражного суда области – рязанка. В 2000 году Лариса Митяева окончила Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности «юриспруденция». Имеет степень кандидата юридических наук. С 2009 по 2012 год работала судьей Арбитражного суда, с 2012 года – председателем второго судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. Назначена на должность председателя Указом Президента РФ от 23 февраля 2017 года № 90. «Достигнутые моими предшественниками результаты станут для меня ориентиром», – подчеркнула Лариса Игоревна.

Статья опубликована в номере 40 (5327) от 07 марта 2017 года
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