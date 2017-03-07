Областная общественно-политическая газета
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07 марта 2017 года
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07.03.2017
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Выпуск № 40 (5327) |
Вторая полоса
Общество
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Под знаменем патриотов

В рядах «Юнармии» пополнение

В ряды юнармейского движения вступили 25 школьников, которые войдут в состав нового отряда «Патриоты России». Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов принял участие в торжественной церемонии приема учащихся школы №73 города Рязани в состав рязанского регионального отделения этого Всероссийского военно-патриотического общественного движения.

– «Юнармия» воспитывает патриотов, будущих защитников Отечества, – сказал Сергей Филимонов, приветствуя учащихся от имени главы рязанского региона Николая Любимова. – Развитию юнармейского движения в области уделяется самое пристальное внимание, и мы будем оказывать ему содействие.

В рамках торжественного мероприятия учащиеся дали клятву юнармейцев, им были вручены нагрудные знаки, а также передано юнармейское знамя. Кроме того, в рязанской школе №73 открылась юнармейская комната, где будут проводиться тематические занятия.

Рязанская область – один из первых субъектов РФ, где были созданы региональные отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Во всех районах области отобраны «пилотные» образовательные учреждения, в которых сформированы отряды. В ряды юнармейцев принято около 900 школьников региона. Для них проводятся занятия по общественно-государственной, строевой, огневой, физической, тактической и военно-медицинской подготовке, изучению воинских ритуалов и другие. Юнармейцы принимают активное участие в организации и проведении региональных патриотических мероприятий.

Статья опубликована в номере 40 (5327) от 07 марта 2017 года
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