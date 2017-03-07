И добрые слова, и реальная помощь

В региональном Фонде Героев Советского Союза и Героев России исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов пил чай и говорил с семьями погибших

Инициативу пригласить главу региона и провести подобную встречу проявил президент фонда, Герой Советского Союза Альберт Слюсарь, за что его Николай Любимов искренне поблагодарил. В начале встречи Альберт Евдокимович с гордостью сообщил Николаю Викторовичу, что Рязанская область по количеству героев лидирует в стране.

– 384 рязанца были удостоены этого почетного звания только в годы Великой Отечественной войны, – говорит Альберт Слюсарь. – Одиннадцать участников войны получили Золотую Звезду Героя уже в послевоенное время. У нас 67 полных кавалеров орденов Славы, 144 Героя Социалистического Труда. В нашем фонде сегодня – два Героя Советского Союза. Помимо меня, еще генерал-майор милиции в отставке Юрий Константинович Плугин удостоен Золотой Звезды Героя за выполнение интернационального долга в Афганистане. Также у нас четверо Героев России.

По словам Альберта Слюсаря, Фонд поддержки семей Героев Советского Союза и Героев России был создан в 1998 году, когда в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе появились среди рязанских военнослужащих и Герои России, и погибшие. Надо было помогать семьям. Тогда и решили объединить тех, чьи мужья и сыновья погибли, исполняя воинский долг в Афганистане и на Северном Кавказе. Фонд пополняется за счет добровольных пожертвований рязанских предприятий. В числе постоянных и многолетних партнеров – Государственный Рязанский приборный завод, ООО «Авангард» и «Рязаньрегионгаз».

– Мы рады, что исполняющий обязанности губернатора нашел время встретиться с нами, – говорит Валентина Владимировна Миронова, мама погибшего на Северном Кавказе Героя России Дмитрия Миронова. – Приятно, что он нас поздравил с праздником.

– Мы хотели бы рассказать Николаю Любимову о том, как мы сегодня живем, – говорит Нина Михайловна Нужная, вдова погибшего на Северном Кавказе гвардии полковника ВДВ, Героя России Василия Дмитриевича Нужного. – Хочется, чтобы наше общение с губернатором было не разовым. Фонд нам, конечно, внимание уделяет, но ведь есть у семей погибших и проблемы, которые в фонде не разрешатся.

Николай Любимов поздравил женщин с наступающим праздником – Международным женским днем 8 Марта, пожелал, чтобы всегда в их душах была любовь и их окружали хорошие люди, а также здоровья, добра, улыбок и весеннего настроения. А за чаем продолжился разговор о жизни.

– Конечно, ваших мужей и детей никакие добрые слова и подарки не заменят, – сказал, обращаясь к собравшимся, Николай Любимов. – Но мы будем делать все необходимое, чтобы ваша жизнь была максимально, насколько это возможно в наших условиях, комфортной, чтобы вы чувствовали, что мы не забываем ни ваши семьи, ни ваших детей и мужей.