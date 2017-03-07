Областная общественно-политическая газета
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07 марта 2017 года
№ 40 (5327)
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07.03.2017
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Выпуск № 40 (5327) |
Вторая полоса
Общество
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С вопросами к депутату

На личном приеме у Андрея Макарова рязанцы подняли проблемы территорий и образовательных учреждений

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ от Рязанской области, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров провел личный прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.

Традиционно среди вопросов, с которыми приходят граждане, на первом месте – проблемы благоустройства. Жители обращаются с просьбами оказать содействие в ремонте дворов, дорог, о приведении в порядок зеленых зон. Рязанка Татьяна Мосякова, живущая на улице Станкозаводской, пожаловалась депутату на разбитую дорогу. Как сообщил глава администрации Рязани Олег Булеков, присутствовавший на приеме, участок от улицы Октябрьской до Интернациональной включен в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2020 годы. В ближайшее время будет разработана проектная документация на ремонт, и уже в мае-июле проведены работы.

Хорошую новость услышали и жители дома № 40 по улице Гагарина, просившие о ремонте дворовой территории, – двор включен в соответствующую программу и в этом году будет отремонтирован.

Было рассмотрено обращение родителей одного из юных спортсменов, занимающихся в крупнейшей спортивной школе региона – СДЮСШОР «Олимпиец». Больной вопрос для администрации школы – доставка детей на тренировки до расположенных за городом учебных баз и на соревнования, проходящие в ЦФО. В наличии учреждения – микроавтобус и автобус, но последнему вскоре исполняется десять лет, и по новым правилам перевозка детей на нем будет запрещена, ему на смену необходим новый. Заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона Елена Сорокина обещала, что вопрос будет решен в июне.

По «спортивному» вопросу приехала и жительница села Чернобаево Старожиловского района Наталья Колесникова. Она

просила отремонтировать спортивный зал Чернобаевского филиала средней школы «Рязанские сады», где учится ее дочь. В учебном заведении большое внимание уделяют развитию физкультуры и спорта, но нормальных условий у школьников нет: спортзал оборудован в бывшем ДК, на его ремонт требуется миллион рублей. Андрей Макаров отметил, что в этом году в регионе продолжается реализация программы «Детский спорт». Она действует в области уже четвертый год и позволяет ремонтировать по 15-16 спортзалов в сельских школах ежегодно. На днях министерство образования области объявило конкурсный отбор, и Старожиловский район уже заявил о желании принять в нем участие. Смета у школы готова, так что препятствий к вхождению в программу нет.

Статья опубликована в номере 40 (5327) от 07 марта 2017 года
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