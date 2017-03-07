Врачи поделились новациями

В РязГМУ состоялась межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная пятидесятилетию открытия детского хирургического отделения в г. Рязани

В пленарных заседаниях приняли участие практикующие специалисты из разных регионов страны, а также преподаватели и студенты университета.

В числе почетных гостей – доктор медицинских наук, профессор, депутат Государственной Думы, председатель Комитета по охране здоровья Д.А. Морозов, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Л.Н. Тюрина, министр здравоохранения Рязанской области А.А. Прилуцкий.

«Подобные площадки объединяют разных специалистов, с разными подходами, разными мнениями. Это возможность научиться чему-то новому, рассказать о своем видении проблемы, получить здоровую критику, совет и поддержку от коллег», – отметил ректор РязГМУ, профессор Роман Калинин.

Практическую пользу от подобных встреч в своем обращении к участникам подчеркнул и гость конференции д.м.н., профессор, депутат Государственной Думы, председатель Комитета по охране здоровья Д.А. Морозов, который сам является практикующим дет­ским хирургом и хорошо знает все тонкости и риски, встречающиеся на профессиональном пути его коллег: «Быть педиатром-хирургом – это сложно, очень сложно. И как высокоинтеллектуальная, высокопрофессиональная когорта людей, они наиболее нуждаются в защите со стороны власти, со стороны общества, защите и внимании. Главное для нас – это ребенок от первых дней до подросткового периода, и мы всегда счастливы помочь любому малышу, это основа нашего бытия», – сказал Д.А. Морозов.

«Мы пригласили ученых, профессоров, ведущих дет­ских хирургов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Тулы, Воронежа, Нижнего Новгорода, чтобы обсудить основные новации развития хирургии детского возраста России, посмотреть, куда двигаться дальше, какие задачи стоят перед нами и поднять интерес к научным исследованиям в этой сфере», – комментирует доктор медицинских наук, профессор РязГМУ Анатолий Соловьев.

На пленарном заседании профессор Соловьев рассказал об основных этапах становления детской хирургии в Рязанской области. С открытия областной детской клинической больницы, куда в 1988 году переехали отделения детской хирургии и ортопедотравматологии, начался новый этап совершенствования службы. В сентябре 2015 года начался процесс создания кафедры детской хирургии в связи с открытием в РязГМУ педиатрического факультета.

Специализированная дет­ская хирургическая служба области располагает 72-коечным отделением в ОДКБ им.Н.В. Дмитриевой. Ежегодно увеличивается количество оперированных больных. Это связано еще и с тем, что рязанские хирурги осваивают новые прогрессивные методики хирургических операций, и те болезни, которые раньше переходили в хроническую форму и с каждым годом ухудшали качество жизни пациента, теперь полностью излечимы.

В районах области экстренная хирургическая помощь детям оказывается на взрослых койках. Плановых операций проводится мало, главным образом, детям старшего возраста. В 2002 году в ЦРБ детям было выполнено 1389 операций, в 2015 – 369.

«Более половины докладов межрегиональной конференции ее участники посвятили хирургии новорожденных. Сейчас детские хирурги могут оперировать детей в возрасте до 28 дней и весом всего полтора килограмма с самыми разными патологиями, – продолжает профессор Анатолий Соловьев. – Детская хирургия вбирает в себя все прочие виды и методики оперативного лечения и диагностики, поэтому научные исследования ведутся в комплексе и им придается очень важное значение. Надеемся, что наш медицинский вуз станет современной площадкой, где будут обсуждаться самые актуальные проблемы, стоящие перед современной педиатрией и детской хирургией», – заключил собеседник.