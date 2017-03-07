Вести районов

СКОПИН. В администрации района состоялось заседание санитарно – противоэпидемической комиссии. Участники обсудили меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения района в весенне-паводковый период 2017 года, проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям среди населения муниципалитета, в том числе иммунизацию лиц, призванных на военную службу.

РЯЖСК. В районном центре завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2017», в котором приняли участие 7 педагогов из городских средних школ и сельских филиалов. Среди вышедших в финал после заочного тура – 4 учителя начальных классов, 2 преподавателя истории и обществознания и учитель русского языка и литературы средней школы № 3 Сергей Семенов. По итогам конкурса первое место было присуждено Ирине Китаевой, учителю школы №4, Сергей Семенов занял второе место, третье место у учителя начальных классов средней школы № 2 Юлии Галенковой.

КОРАБЛИНО. В районном центре прошла акция «Движение с уважением». Сотрудники ДПС останавливали машины возле пешеходного перехода, а волонтеры школы имени Сарычева вручали водителям и пешеходам памятки о том, что они должны быть взаимно вежливы и соблюдать правила. Один из волонтеров – Сергей Вилков – был одет в костюм зебры, что сделало акцию веселой и запоминающейся. Кроме Сергея, в акции участвовали его товарищи по волонтерскому отряду «Горячие сердца» Дарья Лосева и Вика Исхакова. Необычную идею подали педагоги Дома творчества Любовь Бровкина и Оксана Хомутская, которые занимаются проектом «Дети. Дорога. Безопасность».

САСОВО. Ученики Демушкинской школы Арсений Патрушев и Софья Акилина заняли первое место в своих возрастных группах в областном литературно-историческом конкурсе «Язык наш – древо жизни на земле». Учредителями конкурса выступали региональное министерство образования и рязанская митрополия. Участниками стали школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования. Детям пришлось пройти три этапа отбора: школьный, муниципальный и областной. На областной этап конкурса пришло более 300 работ.

СТАРОЖИЛОВО. В Истьинской школе прошел семинар работников школ. На нем обсудили вопрос организации отрядов «Юнармия» в других школах района. В Истьинской школе отряд появился в сентябре прошлого года. Здесь много лет работает преподаватель Александр Касьяненко, увлеченный военным искусством. На него и легли обязанности руководителя отряда из 15 школьников. Тогда же, в сентябре, в учебном центре десантного училища ВДВ группа ребят участвовала в первом областном слете юнармейцев. Практически все выпускники Александра Касьяненко решают связать свою судьбу с военной службой.

ШИЛОВО. Из-за потепления закрыта ледовая автомобильная переправа через Оку около села Юшта. Работала она 50 дней, начиная с 11 января. Ее надежность 10 февраля лично проверил министр МЧС России Владимир Пучков, но резкое потепление снизило прочность льда, и теперь на автомобилях переезжать Оку опасно.