Областная общественно-политическая газета
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07 марта 2017 года
№ 40 (5327)
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07.03.2017
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Выпуск № 40 (5327) |
Первая полоса
Общество
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Вопросы от прекрасной половины

Глава региона пообщался с рязанскими женщинами
Автор фото: Александр Королев | Вопросы от прекрасной половины
Фото: Александр Королев.

Николай Любимов встретился с женским активом Рязанского регионального отделения «Единой России». Встреча прошла в пятницу, в преддверии Международного женского дня.

За «круглым столом» собрались женщины разных возрастов и профессий. В их числе – руководитель общественной приемной «Единой России», депутат облдумы Татьяна Панфилова, директор областного научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская, руководитель Рязанского педагогического колледжа Марина Денисова, координатор партийного проекта «Управдом» в Рязанской области Татьяна Баринова, главный врач больницы имени Семашко Людмила Сорокина и другие женщины. Во встрече приняли участие руководитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и председатель областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин.

Обращаясь к представительницам прекрасной половины человечества, временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов выразил уверенность, что у них сложится теплое общение и они найдут общий язык. Он подчеркнул, что зачастую именно на женских плечах лежит самая трудная работа. Глава региона поделился своими первыми впечатлениями от знакомства с областью, назвав Рязань красивым городом, а его жителей красивыми людьми.

– Я приехал в Рязань и рассчитываю на вашу поддержку, чтобы сделать город еще лучше, – сказал Николай Любимов.

Во время встречи Николаю Любимову и Андрею Макарову поступило от женщин больше десятка вопросов на разные темы, как деловых, так и личных. Отвечая на один из первых вопросов, Николай Любимов рассказал о своей семье и семейных традициях. Так, для врио губернатора является правилом проводить воскресный день с женой и двумя дочерьми.

Это могут быть прогулки на лыжах, посещение бассейна, походы по магазинам. В числе своих увлечений Николай Любимов назвал чтение книг, музыку разных стилей и направлений – от классики до панк-рока. Глава региона рассказал, что в детстве окончил музыкальную школу по классу баяна, потом сам научился играть на гитаре.

У врио губернатора поинтересовались его мнением о роли женщин в политике, расспросили о том, какие из знаменитых женщин-политиков служат для него ориентиром. Отвечая на этот вопрос, Николай Любимов назвал двух женщин – мать Терезу и Маргарет Тэтчер. Также он признался, что с представительницами прекрасной половины ему работать легче и приятнее.

Директор библиотеки имени Горького, где и проходила встреча, Наталья Гришина предложила Николаю Любимову пополнить ряды постоянных читателей, а также принять участие в проекте «С книгой по жизни», когда знаменитые люди Рязанской области вслух читают для молодежи отрывки из любимых произведений. В свою очередь, директор Рязанского центра народного творчества Елена Шаповская передала Николаю Любимову, а также Андрею Макарову и Аркадию Фомину рязанские куклы-обереги в качестве подарка для женской половины их семей.

Встреча прошла в непринужденной предпразд­ничной атмосфере и завершилась общей фотографией женщин с Николаем Любимовым.

Статья опубликована в номере 40 (5327) от 07 марта 2017 года
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