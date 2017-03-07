Областная общественно-политическая газета
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Главная страница / Новости Рязани и области
07.03.2017, 09:00
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Туризм
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Более 35 видов молочно-кислой продукции готовят в одном из личных подсобных хозяйств на территории Рязанского района

Но не только гастрономический туризм привлекает сюда гостей

В настоящее время немало здешних предпринимателей готовы предоставить туристические услуги. Например, в ЛПХ «Покровское» (с.Коростово) готовят более 35 видов молочно-кислой продукции, которые можно продегустировать и приобрести. «Рязанский табунок» (поселок Ласковский) предлагает отправится в конную прогулку по Мещерскому лесу. ООО «Андрей» (деревня Деулино) представляет языческую Русь и её сказочных персонажей, вырезанных из дерева. А в мастерской Натальи Секач из села Подвязье туристам продемонстрируют народные костюмы (авторские работы).

Источник: сайт министерства экономического развития и торговли Рязанской области

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