Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов поздравил рязаночек с Международным женским днем
В поздравлении, в частности, говорится: «Дорогие рязаночки! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Современные женщины, оставаясь надежными хранительницами домашнего очага, успешно реализуют себя в профессии, творчестве, общественной деятельности, ответственно и эффективно трудятся во многих отраслях экономики и социальной сферы Рязанской области и добиваются отличных результатов.
Дорогие рязаночки! Убежден, что и в дальнейшем ваш оптимизм, неиссякаемая энергия, особенная женская мудрость будут незаменимой поддержкой для нас, мужчин, будут вдохновлять на созидательную работу, позволят многое сделать для укрепления института семьи, защиты материнства и детства, для улучшения качества жизни рязанцев в целом.
В этот прекрасный весенний праздник желаю вам огромного счастья, любви, заботы и внимания близких. Крепкого здоровья, мира и добра, благополучия в семьях, удачи во всех начинаниях, прекрасного настроения!»
07 марта 2017