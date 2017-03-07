Областная общественно-политическая газета
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Главная страница / Новости Рязани и области
07.03.2017, 09:06
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Власть
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Председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов поздравил рязаночек с Международным женским днем

В поздравлении, в частности, говорится: «Дорогие рязаночки!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем – первым праздником весны!

Мы, мужчины, искренне восхищаемся вами. Этот день наполнен самыми добрыми чувствами к тем, кто дарит нам любовь, поддержку и тепло домашнего очага. Вы придаете нашей жизни истинный смысл, ведь для сильного пола нет ничего важнее, чем быть рядом с вами и стремиться быть достойными вас.

В этот день я желаю вам самых красивых цветов и самых сердечных поздравлений от тех, кого вы любите и кто любит вас!

Спасибо вам за то, что украшаете этот мир, наполняете его теплом и светом! Здоровья вам, добра, семейного благополучия!

Будьте счастливы!»

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17:47
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17:28
В рязанском фестивале «Роснефть зажигает звезды» приняли участие 60 специалистов
16:47
Руководитель одного из сельхозпредприятий Рязанской области не выплатил работникам зарплату
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16:00
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15:37
В Рязанской области минсельхоз формирует базу выпускников, заинтересованных в трудоустройстве на предприятия АПК
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15:31
В этом году в Рязани начнется строительство новой дороги
15:30
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В списке ямочного ремонта рязанских дорог 115 участков
15:22
Рязанская область получит федеральные средства на строительство газовых и водопроводных сетей в сельских населенных пунктах
15:16
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№ 40 (5327) от
07 марта 2017
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