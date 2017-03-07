Председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов поздравил рязаночек с Международным женским днем
В поздравлении, в частности, говорится: «Дорогие рязаночки!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем – первым праздником весны!
Мы, мужчины, искренне восхищаемся вами. Этот день наполнен самыми добрыми чувствами к тем, кто дарит нам любовь, поддержку и тепло домашнего очага. Вы придаете нашей жизни истинный смысл, ведь для сильного пола нет ничего важнее, чем быть рядом с вами и стремиться быть достойными вас.
В этот день я желаю вам самых красивых цветов и самых сердечных поздравлений от тех, кого вы любите и кто любит вас!
Спасибо вам за то, что украшаете этот мир, наполняете его теплом и светом! Здоровья вам, добра, семейного благополучия!
Будьте счастливы!»
07 марта 2017