Вышла в свет книга Игоря Евсина о блаженной Любови Рязанской

В Рязани, в издательстве «Зерна» издана новая книга писателя Игоря Евсина «Любушка. Рассказы о Рязанской блаженной». Блаженная Любовь Рязанская (Любовь Семеновна Сухановская 1852-1920 гг.) в православном мире достаточно широко известна благодаря многочисленным изданиям ее жития. Однако ее жизнь и подвижнический подвиг юродства Христа ради впервые описаны в рассказах. Они волне соответствуют житию блаженной Любови, однако написаны в художественном стиле, живым литературным языком. Благодаря этому жившая в начале прошлого века святая предстает пред нами человеком, который нам знаком и близок.