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Главная страница / Новости Рязани и области
07.03.2017, 09:47
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Общество
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В отношении бывшего главного архитектора Рязани возбуждено еще одно уголовное дело

Сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области сообщает, что расследуется уголовное дело в отношении бывшего главного архитектора администрации города Рязани Натальи Харибутовой. Ее обвиняют в трех эпизодах получения взяток в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В ходе следствия выявлен еще один преступный эпизод, в связи с чем в отношении Харибутовой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

По версии следствия, в феврале прошлого года Харибутова, занимая должность начальника управления градостроительства и архитектуры – главного архитектора города администрации города Рязани, за общее покровительство по службе получила от директора строительной компании взятку в виде услуги - оплаты авиабилетов для себя и дочери из г.Пхукет Тайланд в г.Куала-Лумпур Малайзия и обратно, а также в виде денег для оплаты их проживания в гостинице, всего на сумму около 150 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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