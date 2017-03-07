Три жительницы Рязанской области грабили пенсионеров

В полицию обратилась 79-летняя жительница Рязани, которая сообщила, что у нее из дома похитили 11 тысяч рублей и документы, сообщает сайт УМВД России по области. Пожилая женщина назвала полицейским часть госномера и цвет автомобиля, на котором скрылись злоумышленницы. Информация о краже и приметы подозреваемых были переданы всем полицейским патрулям и экипажам ДПС ГИБДД, курсирующим в Рязани и окрестностях. Вскоре экипаж ДПС ГИБДД заметил на улице похожий автомобиль и остановил его. В салоне авто были три жительницы области в возрасте от 28 до 47 лет. Было установлено, что эти женщины причастны к краже сбережений у пенсионерки.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно коллегами из отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани выяснили, что злоумышленницы проникли в дом пенсионерки на окраине города под видом работников газовой службы, которые якобы пришли проверять оборудование. Пенсионерка старалась держать визитерш в поле зрения, но злоумышленницы разделились и, пока одна отвлекала хозяйку, другая нашла сумку с документами и деньгами и похитила ее.

Пожилая женщина постаралась выпроводить незваных гостей и на улице запомнила часть госномера и цвет автомобиля, на котором они уехали. Благодаря этой информации злоумышленниц быстро задержали.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные жительницы Рязанской области причастны еще к двух кражам из домов рязанских пенсионерок, совершенных под видом «газовщиков».

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Подозреваемых взяли под стражу.