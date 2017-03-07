В Рязанской области задержали «черных лесорубов»

По сообщению министерства природопользования Рязанской области, 4 марта должностными лицами лесничества «Нижне-Окское» совместно с сотрудниками ОМВД «Касимовский» для проверки были остановлены два лесовоза.

В ходе проверки установлено, что древесина была незаконно заготовлена на неарендованной территории Зареченского участкового лесничества. Объем похищенного составил 124 кубометра. Ущерб, подсчитанный специалистами, составляет 923 486 рублей.

Лица, совершившие незаконную вырубку, установлены. Материалы по правонарушению переданы в ОМВД «Касимовский» для принятия процессуальных решений. За нарушение лесного законодательства будут привлечены к ответственности 7 человек.