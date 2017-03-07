В Рязани приостановили деятельность одного из кафе

Решением суда приостановлена деятельность кафе «От заката до рассвета», сообщает об этом сайт регионального управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, в кафе обнаружили нарушения санитарного законодательства, представляющие угрозу здоровью и жизни граждан. Чтобы вновь принимать посетителей, руководитель заведения от заката до рассвета должен работать над устранением выявленных нарушений. А пока постановлением суда работа кафе приостановлена на 20 суток.