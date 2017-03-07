Областная общественно-политическая газета
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Главная страница / Новости Рязани и области
07.03.2017, 12:28
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Власть
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Глава рязанского региона Николай Любимов: «Необходимо максимально усилить контроль за соблюдением техники безопасности и условий труда на всех стройплощадках региона»

Такое поручение врио губернатора Рязанской области Николай Любимов дал в ходе расширенного заседания регионального правительства, которое он провел 7 марта.

Как сообщается на сайте областного правительства, глава региона напомнил о несчастном случае, который произошел накануне в Рязани, в районе Рюминского пруда, когда в ходе проведения частной компанией работ упал строительный кран. В результате один работник погиб.

Я прошу в первую очередь минстрой области, трудовую инспекцию совместно с главами муниципальных образований максимально усилить контроль за соблюдением техники безопасности и условий труда на всех стройплощадках региона, – подчеркнул Николай Любимов. – Заместителю председателя правительства области Владимиру Трушкину необходимо координировать эту работу.

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№ 40 (5327) от
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