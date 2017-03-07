Глава рязанского региона Николай Любимов: «Необходимо максимально усилить контроль за соблюдением техники безопасности и условий труда на всех стройплощадках региона»
Такое поручение врио губернатора Рязанской области Николай Любимов дал в ходе расширенного заседания регионального правительства, которое он провел 7 марта.
Как сообщается на сайте областного правительства, глава региона напомнил о несчастном случае, который произошел накануне в Рязани, в районе Рюминского пруда, когда в ходе проведения частной компанией работ упал строительный кран. В результате один работник погиб.
Я прошу в первую очередь минстрой области, трудовую инспекцию совместно с главами муниципальных образований максимально усилить контроль за соблюдением техники безопасности и условий труда на всех стройплощадках региона, – подчеркнул Николай Любимов. – Заместителю председателя правительства области Владимиру Трушкину необходимо координировать эту работу.
07 марта 2017