Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов поручил продолжить активную работу по проверке газового оборудования в жилых домах

7 марта в рамках расширенного заседания правительства Рязанской области глава региона Николай Любимов дал ряд поручений, касающихся проведения внеплановых проверок газового оборудования в жилых домах

«В Рязанской области проводятся внеплановые проверки газового оборудования. Эту работу необходимо активно продолжать, – отметил Николай Любимов. – Повышенное внимание надо обратить на жилые дома, в которых не определена форма управления. Несмотря на все трудности проведения проверок в таких помещениях, они должны быть предметом нашей особой заботы».

Как информирует сайт регионального правительства, Николай Любимов поручил главам администраций муниципальных образований организовать на своих территориях эффективную работу в этом направлении. «Надо помочь людям определиться с формой управления, оказать им поддержку в оформлении необходимого пакета документов», – заявил глава региона. По словам Николая Любимова, следует вести активную разъяснительную работу с населением, объяснять значимость проводимых мероприятий, чтобы не возникало проблем с допуском специалистов в дома для проверки газового оборудования.

Глава региона подчеркнул, что в ходе внеплановых проверок пристальное внимание необходимо уделить диагностике газового оборудования и состоянию вентиляционных каналов.