Областная общественно-политическая газета
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Выпуск № 41 (5328)
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07.03.2017, 14:23
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Власть
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Ремонтировать дороги в Рязанской области будут активнее

7 марта на расширенном заседании правительства области глава региона Николай Любимов поставил задачу активизировать работу по ремонту автодорог

Обращаясь к участникам заседания, глава региона отметил, что погодные условия позволяют приступить к дорожным работам. Николай Любимов поручил четко определиться с тем, на каких участках автотрасс ремонт надо сделать в первую очередь. Говоря о необходимости проверки качества ранее проведенных работ, врио губернатора подчеркнул: «Дороги, которые были отремонтированы в прошлом году, сохранились в нормальном состоянии. Однако другие автодороги требуют повышенного внимания». Если, в ходе проверок, будут выявлены недочеты, то к подрядчикам следует применить все меры, предусмотренные законодательством, чтобы исправить недоделки, согласно гарантийным обязательствам. Глава региона поручил организовать работу максимального количества бригад для работы на автодорогах. «Это касается как городских, так и муниципальных дорог. Особое внимание надо обратить на состояние федеральных трасс, а также участков, соединяющих автодороги общего пользования с общественно значимыми объектами в сельских населенных пунктах», – сказал Николай Любимов.

Проведение ремонта и контроль за результатом возложен на руководителей минтранспорта области и других профильных ведомств, работа будет проводиться совместно с главами муниципальных образований.

Люди должны знать, что и где ремонтируют, что планируется сделать, какие технологии используются. Нужно, чтобы общество получало достоверную информацию о ремонте автодорог в полном объеме. Необходимо советоваться с людьми о том, какие участки автодорог следует ремонтировать. Нужно в этом направлении работать с общественными Советами, ТОСами. Они вам будут только в помощь, – подчеркнул Николай Любимов.

По словам главы региона, в настоящее время на ряде участков автодорог проводится ямочный ремонт полотна, но это временная мера. Работа должна быть завершена в сжатые сроки, и, как только позволят погодные условия, там будут проведены стандартные работы.

По словам Николая Любимова, в 2017 году сумма регионального Дорожного фонда составляет около 5 млрд. рублей, что не меньше, чем в прошлом. При этом ожидается получение дополнительных средств из федерального бюджета – порядка 800 млн. рублей. «Необходимо продолжать активную работу с «Росавтодором» и другими федеральными ведомствами», – дал поручение глава региона.

Министр транспорта и автомобильных дорог области Андрей Савичев в своем докладе отметил, что правительством региона подписано Соглашение с федеральным дорожным Агентством о развитии транспортной инфраструктуры рязанской агломерации, согласно которому область вошла в число 34 субъектов РФ для реализации приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги». Общий объем средств программы, рассчитанной до 2025 года, – 1 млрд. 260 рублей из федерального и регионального бюджета. Агломерация состоит из ядра: город Рязань и пять районов – Рязанский, Рыбновский, части Клепиковского, Спасского, Пронского районов и г. Новомичуринск. Согласно проекту, доля автодорог, соответствующих нормативному состоянию, должна составить 85%, количество мест концентрации ДТП – снижено на 85%. В настоящее время начаты конкурсные процедуры по выбору подрядчиков. С наступлением благоприятных погодных условий начнутся ремонтные работы.

В 2017 году увеличено финансирование на содержание, ремонт и капремонт автодорог, субсидии муниципальным образованиям на эти виды работ. В текущем году на ремонт дорог «картами» за счет системы «Платон» запланировано 634 млн. рублей. Особое внимание уделяется участкам, которые отмечаются гражданами «на карте убитых дорог», многие из них включены в план ремонтной кампании на текущий год.

Источник: сайт правительства Рязанской области

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№ 41 (5328) от
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