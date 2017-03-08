Свыше 274 млн. рублей получит Рязанская область из федерального бюджета на выплаты семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей

Тему обсуждали сегодня на расширенном заседании правительства области

Заседание провел глава региона Николай Любимов. В работе участвовали член комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике, представитель от законодательного органа госвласти Рязанской области Лариса Тюрина, член комитета Совета Федерации ФС РФ по международным делам, представитель от исполнительного органа госвласти Рязанской области Игорь Морозов, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель областной Думы Аркадин Фомин, депутаты областной и городской Думы, руководители федеральных органов территориальных органов власти области, региональных министерств, главы администраций муниципальных образований.

На заседании министр социальной защиты населения области Денис Боков представил законопроект, касающийся осуществления поддержки семей, в частности, о системе денежных выплат при рождении третьего ребенка и последующих детей. Эта работа ведется в регионе в рамках исполнения Майских Указов Президента РФ. Рязанская область включена в число субъектов РФ, которым будет осуществляться софинансирование в 2017 году. Одним из условий предоставления федеральных субсидий является выполнение регионом основных демографических показателей. В этом году из федерального бюджета Рязанская область на выплаты таким семьям получит свыше 274 млн. рублей.

Участники заседания утвердили изменения в региональный законопроект, разработанный для усиления принципов адресности оказания социальной помощи наиболее нуждающимся в государственной поддержке гражданам, а также в целях расширения возможностей использования этой помощи. По словам главы региона Николая Любимова, такой подход позволит оказать помощь тем, кто действительно в ней нуждается, максимально учитывать индивидуальные обстоятельства каждого обратившегося за поддержкой человека. В прошлом году, в регионе поддержку получили 1243 человека на общую сумму 15 млн. рублей.

В ходе расширенного заседания были уточнены объемы финансирования областной госпрограммы «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах», в том числе по таким направлениям, как развитие газификации, малоэтажного жилищного строительства. Рассмотрены также изменения в ряд региональных законопроектов, касающихся организации деятельности и полномочий министерства региональной безопасности и контроля Рязанской области в связи с присоединением к нему региональной госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также приведения некоторых нормативно-правовых актов области в соответствие с действующим законодательством.

Источник: сайт правительства Рязанской области