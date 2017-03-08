Глава региона Николай Любимов лично поздравлял рязанок с наступающим праздником и дарил им цветы

Сегодня в Рязани прошла культурная акция в честь Международного женского дня. Перед зданием областной филармонии развернулась целая концертная площадка. С уличной сцены звучали песни для женщин и о женщинах. Юноши раздавали представительницам прекрасного пола открытки с поздравлением от врио губернатора Николая Любимова и цветы. Вскоре на площадке перед филармонией появился и сам глава региона с огромным букетом тюльпанов. Николай Любимов дарил их собравшимся женщинам, активно общался с ними, поздравлял с праздником. Затем глава региона принял участие в праздничном флешмобе – вместе с молодежью выпустил в небо воздушные шары в форме сердец.