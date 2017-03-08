На концерте к 8 Марта в рязанском МКЦ Элла Хрусталева пела для женщин

Артистка, педагог, участница проекта «Голос», Элла Хрусталева стала одной из участниц проекта «Хрустальные грани», в рамках которого состоялся поздравительный концерт для женщин – сотрудниц подразделений администрации Рязани. «Я честно признаюсь вам в любви и благодарю за возможность выступать перед вами и вашими коллегами», – сказала Элла Александровна главе администрации города Олегу Булекову. Сам Олег Евгеньевич поздравил всех гостей с предстоящим Международным женским днем и отметил, что женщины – очень ценные работники, которые часто берут на себя огромную ответственность.

В рамках торжества Олег Булеков вручил почетные и благодарственные грамоты работницам различных подразделений горадминистрации. Концерт продолжился выступлениями участников телевизионного шоу «Голос» – Екатерины Чистовой, Никиты Осина, Станислава Обухова и других. Артисты представили свое видение популярных джазовых и эстрадных песен.