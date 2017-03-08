Областная общественно-политическая газета
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08 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
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Главная страница / Новости Рязани и области
07.03.2017, 15:26
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Культура
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На концерте к 8 Марта в рязанском МКЦ Элла Хрусталева пела для женщин

Автор фото: Дмитрий Осинин | На концерте к 8 Марта в рязанском МКЦ Элла Хрусталева пела для женщин
Фото: Дмитрий Осинин.

Артистка, педагог, участница проекта «Голос», Элла Хрусталева стала одной из участниц проекта «Хрустальные грани», в рамках которого состоялся поздравительный концерт для женщин – сотрудниц подразделений администрации Рязани. «Я честно признаюсь вам в любви и благодарю за возможность выступать перед вами и вашими коллегами», – сказала Элла Александровна главе администрации города Олегу Булекову. Сам Олег Евгеньевич поздравил всех гостей с предстоящим Международным женским днем и отметил, что женщины – очень ценные работники, которые часто берут на себя огромную ответственность.

В рамках торжества Олег Булеков вручил почетные и благодарственные грамоты работницам различных подразделений горадминистрации. Концерт продолжился выступлениями участников телевизионного шоу «Голос» – Екатерины Чистовой, Никиты Осина, Станислава Обухова и других. Артисты представили свое видение популярных джазовых и эстрадных песен.

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№ 41 (5328) от
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