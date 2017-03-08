Областная общественно-политическая газета
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08 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
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07.03.2017, 16:02
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Власть
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Делегация Рязанской области принимает участие в семинаре по вопросам формирования комфортной городской среды

В работе семинара приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, замминистра, главный государственный жилищный инспектор Российской Федерации Андрей Чибис, представители власти субъектов РФ, Общероссийского Народного фронта.

Семинар, организованный министерством строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, проходит в Казани 6-7 марта. В его рамках обсуждаются вопросы реализации национальной политики в области развития городской среды. Помимо пленарного заседания, проводятся лекции, работают тематические секции, организованы консультации специалистов.

Участников семинара приветствовал глава минстроя России Михаил Мень. Он отметил, что проект по формированию комфортной городской среды назван приоритетным Президентом РФ. По словам министра, цель новой программы «серьезная и принципиально значимая». «Выполнение этой задачи мы начнем с наведения элементарного порядка в наших городах и селах – речь идет обо всех муниципалитетах нашей страны с населением более 1000 человек. Таких в нашей стране сегодня 12145», – сказал Михаил Мень. Он особо подчеркнул необходимость вовлечения населения в программу благоустройства, а также отметил, что дворовые территории будут включаться в проект не административным путем, а с согласия и по инициативе собственников жилья. Выбор благоустраиваемых общественных пространств, определение их дизайн-макета и контроль реализации проекта также остается за гражданами.

Источник: сайт правительства Рязанской области

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