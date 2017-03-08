Областная общественно-политическая газета
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08 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
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Главная страница / Новости Рязани и области
07.03.2017, 16:05
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Спорт
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На Кубке Новой Москвы по роуп-скиппингу (прыжки через скакалку) команда из Рязани завоевала 11 золотых и 6 серебряных медалей

У тренера команды Руслана Немировского - 4 золотые медали в спринте (30 секунд), прыжках на выносливость (180 секунд), двойных прыжках (189 раз) и в общем зачете. Капитан команды Татьяна Егоршева завоевала 2 серебряные награды в базовом прыжке и прыжке «крест на крест». У Валерии Минцевой в этой дисциплине – 2 золотые медали. Еще одна рязанская спортсменка Елена Волкова завоевала три золотые медали в спринте, прыжках на выносливость и общем зачете. У Олега Парамзина – 4 серебряные медали в спринте, прыжках на выносливость и двойном общем зачете. 

Также рязанская команда успешно выступила в двух новых номинациях, эстафете 2х30 секунд и эстафете 4х30 секунд и в обеих дисциплинах заняла первое место.

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№ 41 (5328) от
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