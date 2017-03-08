Накануне первого весеннего праздника глава администрации Сасова Рязанской области Евгения Рубцова встретилась с активом городского женсовета

Поздравив собравшихся с Международным женским днем, Евгения Ивановна отметила, насколько важны сейчас такие общественные организации. В ходе встречи глава администрации и актив женсовета договорились и о дальнейшей работе. Евгения Рубцова считает нужным и возможным привлекать городской Совет женщин к планируемым администрацией проектам, ведь в общественную организацию каждый день обращается множество людей.

Моя задача сегодня – услышать от вас, чем администрация города может помочь Совету женщин в текущей работе, – объяснила Евгения Ивановна. – Зафиксировать ваши предложения и посодействовать в их решении, рассказать о том, что администрация делает в городе, услышать от вас, что еще необходимо сделать, на чем сделать акцент. Мы решали и будем решать насущные проблемы, но во многом это зависит от культуры самих наших горожан.

В результате встречи Совет женщин и глава администрации города Сасово договорились о том, что совместная деятельность администрации города и общественной организации будет направлена не только на воспитание гражданского общества, но и на дальнейшее выявление проблем, которые нужно решать вместе.

В ходе предпраздничного заседания членов женсовета, всех женщин города Сасово с праздником 8 Марта поздравили депутаты Рязанской областной Думы Евгений Смольников, депутат Думы города Сасово Юрий Давыдов, Андрей Горун и Вадим Игнатьев, а также предстатели общественных объединений Владимир Рузлев и Олег Цепилов.

Праздничную атмосферу Международного женского дня создали творческие сотрудники городского дома культуры, МКЦ и Сасовского летного училища гражданской авиации.