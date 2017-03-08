Областная общественно-политическая газета
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08 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
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Главная страница / Новости Рязани и области
07.03.2017, 16:07
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Общество
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В Рязанском городском Совете ветеранов поздравили женщин с наступающим праздником

Автор фото: Анна Добролежа | В Рязанском городском Совете ветеранов поздравили женщин с наступающим праздником
Фото: Анна Добролежа.

В 166 первичных организациях города уже состоялись поздравления женщин, а в канун 8 Марта пожелания здоровья и весенней красоты услышали активисты ветеранского движения и президиума городского Совета ветеранов. За чаепитием их поздравили коллеги и председатель Совета Валерий Конопацкий. Женщинам вручили цветы, благодарности и премии за их работу. Ведь именно с их помощью решаются проблемы и вопросы, касающиеся ветеранов Рязани.

Ольга Васильевна Трусова уже 20 лет служит организации. С 1987 года она была председателем комиссии по работе с ветеранами Совета ветеранов Октябрьского района, а в 2007 году перешла в городскую организацию, где возглавила комиссию по патриотическому воспитанию. Она организует встречи участников Великой Отечественной войны с молодежью в школах, ссузах, вузах. Самому молодому участнику Великой Отечественной войны 93 года. С каждым годом их становится все меньше, поэтому Ольга Васильевна старается как можно чаще устраивать встречи ветеранов с молодежью и знакомить новое поколение с живой историей. Сама Трусова ветеран труда, 35 лет проработала на заводе САМ старшим инженером. Она с большим уважением занимается помощью участникам войны. Ее отец погиб на войне, защищая Киев. К каждому ветерану она относится с уважением и почтением.

– Участвуя в работе организации, я ощущаю свою значимость. Просто сидеть дома на пенсии скучно. Благодаря Совету ветеранов я общаюсь с интересными людьми, веду активный образ жизни. Тем самым я получаю дополнительный заряд энергии, – говорит Ольга Васильевна.

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