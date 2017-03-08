Своими высокими достижениями рязанские женщины укрепляют положительный имидж региона

Об этом врио губернатора Николай Любимов сказал сегодня, поздравляя представительниц прекрасного пола с наступающим праздником 8 Марта

Торжество по случаю Международного женского дня прошло в областной филармонии. Глава региона пришел на праздник вместе с супругой.

Обращаясь со сцены к собравшимся женщинам, Николай Любимов подчеркнул, что с большим уважением относится ко всем прекрасным дамам, которые поддерживают порядок в домашних делах, при этом успевают добиваться успехов в профессии и удачно реализуют себя в своих творческих увлечениях.

– Я сейчас знакомлюсь с регионом, с людьми. Уже успел отметить, что рязанские представительницы прекрасного пола принимают активное участие в самых разных сферах жизни региона, занимают руководящие посты, имеют твердую гражданскую позицию, добросовестно трудятся, – отметил врио губернатора.

Он напомнил о знаменитых женщинах, прославивших в разное время рязанский край. Это героиня древней былины Авдотья Рязаночка, крестьянка Феврония, летчицы времен Великой Отечественной воны Екатерина Рябова и Антонина Зубкова, трактористка Дарья Гармаш.

Особые слова благодарности хочется сказать тем женщинам, которые сегодня вносят большой вклад в социально-экономическое развитие региона, работают профессионально, с большой самоотдачей и душой. Тем самым они укрепляют положительный имидж Рязанской области своими высокими достижениями, – сказал Николай Любимов.

Глава региона поблагодарил представительниц сильного пола за жизнелюбие, оптимизм, мудрость, понимание и за веру в мужчин, пожелал всегда оставаться добрыми и очаровательными.

Торжество в областной филармонии продолжилось большим праздничным концертом.