Своими высокими достижениями рязанские женщины укрепляют положительный имидж региона
Торжество по случаю Международного женского дня прошло в областной филармонии. Глава региона пришел на праздник вместе с супругой.
Обращаясь со сцены к собравшимся женщинам, Николай Любимов подчеркнул, что с большим уважением относится ко всем прекрасным дамам, которые поддерживают порядок в домашних делах, при этом успевают добиваться успехов в профессии и удачно реализуют себя в своих творческих увлечениях.
– Я сейчас знакомлюсь с регионом, с людьми. Уже успел отметить, что рязанские представительницы прекрасного пола принимают активное участие в самых разных сферах жизни региона, занимают руководящие посты, имеют твердую гражданскую позицию, добросовестно трудятся, – отметил врио губернатора.
Он напомнил о знаменитых женщинах, прославивших в разное время рязанский край. Это героиня древней былины Авдотья Рязаночка, крестьянка Феврония, летчицы времен Великой Отечественной воны Екатерина Рябова и Антонина Зубкова, трактористка Дарья Гармаш.
Особые слова благодарности хочется сказать тем женщинам, которые сегодня вносят большой вклад в социально-экономическое развитие региона, работают профессионально, с большой самоотдачей и душой. Тем самым они укрепляют положительный имидж Рязанской области своими высокими достижениями, – сказал Николай Любимов.
Глава региона поблагодарил представительниц сильного пола за жизнелюбие, оптимизм, мудрость, понимание и за веру в мужчин, пожелал всегда оставаться добрыми и очаровательными.
Торжество в областной филармонии продолжилось большим праздничным концертом.
08 марта 2017