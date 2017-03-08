Глава администрации Рязани Олег Булеков поздравил женщин с Международным женским днем

В поздравлении, в частности, говорится: «Дорогие наши девушки, милые дамы! Весна приходит к нам с пробуждением природы: с первыми лучами солнца, с первыми ручьями, первыми цветами и, конечно, с первым весенним праздником – 8 марта.

Праздник весны по традиции отмечается всенародно, торжественно и в то же время по-семейному тепло и уютно.

Рязань – город самых красивых, успешных и активных женщин.

Вы ярко проявляете себя в разных сферах деятельности: от искусства и образования до бизнеса и властных структур. История знает достаточно примеров, когда именно вы выступали той силой, что толкала мужчин на совершение уникальных поступков, больших достижений и побед.

Загадка и сила женщины – в потрясающем умении противостоять жизненным невзгодам, хранить семейный очаг, оставаясь при этом чуткой, нежной и прекрасной. Одним словом, музой, вдохновляющей на подвиги.

Наша задача, задача всех мужчин – оберегать вас, ценить ваше обаяние, нежность и душевную щедрость. В этот прекрасный день желаю вам любви, добра и успехов!

Будьте любимы и счастливы!»