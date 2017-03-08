Театральный «КиТ»

провел для маленьких пациентов смехотерапию

Библиотеатр «КиТ» Центральной детской библиотеки г. Рязани выступил перед маленькими пациентами отделения травматологии и пульмонологии областной детской клинической больницы (ОДКБ) имени Н.В. Дмитриевой с литературным спектаклем.

Читатели и сотрудники библиотеки – частые гости в ОДКБ. В рамках проекта «Жизнь как чудо» они читают вместе с маленькими пациентами книги, беседуют о литературе. Своим творчеством порадовать детей решили и юные артисты библиотеатра «КиТ».

– Мы хотели добавить в напряженную больничную атмосферу ярких красок, чтобы отвлечь ребятишек от переживаний. Мы старались развлечь и повеселить их, ведь положительные эмоции способствуют выздоровлению, – говорит режиссер театра Александра Аксенова.

В конференц-зале собралось более 50 маленьких зрителей. Для них артисты библиотеатра исполнили поэтический спектакль «Слово не воробей», в котором простыми словами, с юмором говорилось о детстве. Каждый малыш получил от артистов в подарок воздушный шарик.

Театр «КиТ» открылся совсем недавно, в октябре 2016 года. Главный библиотекарь массового отдела Александра Аксенова часто вместе с читателями организовывала в библиотеке концерты, праздники и встречи. Для участия в творческой жизни библиотеки ребятам нужно было иметь хорошие ораторские и артистические навыки, которые Александра решила развить, создав в библиотеке актив-группу. Но для детей важно, чтобы в их занятиях была цель, поэтому библиотекарь решила готовить вместе с ребятами спектакли, а их кружок саморазвития переквалифицировали в театр «КиТ».

– Так мне удалось применить в работе свою основную профессию режиссера. Я окончила рязанский филиал МГУКИ, работала в Росгосцирке режиссером и клоуном, поэтому с большим азартом и удовольствием стала развивать идею создания театра на базе библиотеки, – говорит Александра.

Название театра «КиТ» расшифровывается как «Книга и театр». В труппе юных актеров уделяют особое внимание чтению. После занятий сценической речью (основы дыхания, дикции, орфоэпии); актерским мастерством (упражнения на развитие внимания, фантазии, воображения); пластикой и, конечно, постановками спектаклей они читают отрывки произведений. Иногда это случайно выбранное произведение, а порой ребята просят разобрать с ними непонятный отрывок из школьной программы.

– На занятиях в театре дети обогащают свои знания по литературе, открывают для себя новых авторов. В музыкально-сценические композиции я включаю не только известных всем поэтов – Агнию Барто, Сергея Михалкова, Самуила Маршака, но и современных авторов: к примеру Татьяну Дашкевич и Елену Михаленко, – говорит Александра Аксенова.

Пока на занятиях с ребятами она занимается подготовкой их базовых навыков, тренирует их умственную и физическую память (такое понятие есть в театральной деятельности), поэтому за настоящие спектакли не берется. Сначала ребята освоят стихотворные композиции, затем басни, отрывки из пьес, а потом уже приступят к спектаклям. «КиТ» уже выезжал со своей постановкой «Поэтическое ассорти» в библиотеку микрорайона Соколовка. В планах у театра создание репертуара, гастроли по детским библиотекам и выступления в больнице.

Сейчас в библиотеатре уже занимаются 22 школьника, но набор открыт для всех желающих от 7 до 17 лет. Занятия в театре проходят бесплатно по вторникам и четвергам с 16.00 до 17.30 в Центральной детской библиотеке по адресу: ул. Станкозаводская, д. 27.