Извилистый путь счастья

Областная общественно-политическая газета
04:25 МСК
Среда
08 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Вышла в свет книга Игоря Евсина о блаженной Любови Рязанской Глава рязанского региона Николай Любимов: «Необходимо максимально усилить контроль за соблюдением техники безопасности и условий труда на всех стройплощадках региона»Свыше 274 млн. рублей получит Рязанская область из федерального бюджета на выплаты семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей На Кубке Новой Москвы по роуп-скиппингу (прыжки через скакалку) команда из Рязани завоевала 11 золотых и 6 серебряных медалей Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил женщин с Международным женским днем 8 МартаВрио губернатора Рязанской области Николай Любимов поручил продолжить активную работу по проверке газового оборудования в жилых домахВ Рязанской области пройдут масштабные рейды ГИБДД Делегация Рязанской области принимает участие в семинаре по вопросам формирования комфортной городской средыСвоими высокими достижениями рязанские женщины укрепляют положительный имидж региона На концерте к 8 Марта в рязанском МКЦ Элла Хрусталева пела для женщинВ Рязанской области автобус насмерть сбил пешехода Глава региона Николай Любимов лично поздравлял рязанок с наступающим праздником и дарил им цветы В отношении бывшего главного архитектора Рязани возбуждено еще одно уголовное дело Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов поздравил рязаночек с Международным женским днемРемонтировать дороги в Рязанской области будут активнееВ Рязани приостановили деятельность одного из кафе Рязань. Весна. Женщины. Цветы...Глава администрации Рязани Олег Булеков поздравил женщин с Международным женским днемТри жительницы Рязанской области грабили пенсионеров Председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов поздравил рязаночек с Международным женским днемВ Рязани от огня пострадали шесть автомобилей В Рязанской области задержали «черных лесорубов» В Рязанском городском Совете ветеранов поздравили женщин с наступающим праздникомНакануне первого весеннего праздника глава администрации Сасова Рязанской области Евгения Рубцова встретилась с активом городского женсовета За сутки на дорогах Рязанской области произошло 31 ДТП
Главная страница / Новости Рязани и области
08.03.2017
Просмотров: 48
Выпуск № 41 (5328) |
Четвёртая полоса
Общество
Версия для печати

Извилистый путь счастья

Как диктант, письмо и совет преподавателя изменили жизнь Ирины Бахметьевой
Извилистый путь счастья

Идти в 10-й класс Ирина не хотела. В школе она училась хорошо (из стройного ряда пятерок в аттестате выбивалось всего три четверки), девушка вполне могла поступить в институт после школы, но слишком сильно хотелось самостоятельности. Ирина подала документы в медучилище. В 80-е годы на учебу в нем был огромный конкурс, но Ирина не ожидала, что не сможет пройти даже первое испытание. Отличница по русскому языку, которой легко давались грамматика и сочинения, написала диктант на «тройку». Волнение сказалось или произошло недоразумение – неизвестно. Расстроенная девушка уехала из Рязани в деревню Пахотино, к своим любимым бабушке и дедушке.

– Как сейчас помню, я сидела заплаканная на пруду, пыталась повторять математику – понимала, что нельзя опускать руки и нужно пробовать поступать куда-нибудь еще, как вдруг из города приехал отец. Он привез мне письмо из нефтехимического техникума. В нем говорилось, что меня в связи с хорошим аттестатом приглашают к ним на учебу без вступительного экзамена. Как они обо мне узнали, загадка, но я без лишних вопросов отправилась подавать документы в техникум, – говорит Ирина.

Выбрать нужно было между отделением «Технология нефти и газа», на которой учились преимущественно девушки, и направлением «Оборудование нефтеперерабатывающих заводов», где в основном учились юноши. Ирина склонялась к первому варианту, но преподаватель из приемной комиссии уговорила ее выбрать второй.

– Зачем тебе гнаться за женским коллективом. Ребята тебя жалеть будут, да и профессия эта интересная. Моя дочка ее получила и не жалеет, – сказала преподавательница.

Ирина послушалась совета. В ее группе на 4 девушек было 20 парней. Среди них Ирина встретила свою любовь и будущего мужа Олега Бахметьева. Он после 1 курса решил сменить профессию, а Ирине учеба понравилась, и после окончания техникума она устроилась на Рязанский нефтеперерабатывающий завод по специальности, где уже 27 лет работает товарным оператором цеха глубокой переработки нефти.

– Мне нравится моя профессия, я привыкла к ней и не представляю себя на другом месте. Работая в РНПК, я ощущаю свою значимость, ведь от меня во многом зависит работа всего завода, – говорит Ирина Анатольевна.

Для функционирования заводских установок необходим газ, который поступает к ним по трубам. За их исправностью и соблюдением строгих параметров транспортировки топлива на территории предприятия и отвечает Бахметьева. Ее работа делится на две части. Первая – контроль за давлением газа в операторной, где она, словно за пульсовыми волнами пациента, следит за состоянием вещества. Линия давления должна быть ровной, как натянутая ниточка: малейшие колебания нужно устранять, иначе нарушится технологический режим, который приведет к браку производимых на заводе нефтепродуктов. Раньше для этого приходилось выходить на территорию и подкручивать огромные тугие задвижки, теперь на предприятии все автоматизировано.

Вторая часть работы проходит на территории завода. Это наблюдение за состоянием газопровода: нет ли утечек, опасностей к повреждению труб, достаточно ли они прогреваются теплоспутниками (в зимнее время). Работа оператором требует особой внимательности, ответственности и умения принимать быстрые и точные решения.

Но главное в жизни Ирины – ее семья. Она очень любит своего мужа, ездит с ним за грибами, на рыбалку. Она гордится своей умницей и красавицей дочерью Настей. А о тех поворотах судьбы, которые преподнесла ей жизнь, Бахметьева ни разу не пожалела, ведь они привели ее к счастью.

Статья опубликована в номере 41 (5328) от 08 марта 2017 года
Театральный «КиТ»
провел для маленьких пациентов смехотерапию
Анна Добролежа
Муза преображений
Заметки из бальной книжечки
Татьяна Клемешева
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Праздник
Дарите женщинам цветы
Глава региона Николай Любимов поздравил рязанок с 8 Марта
Людмила Иванова
Общество
Сотвори себя
Для наших женщин нет ничего невозможного
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Праздник
8 Марта – Международный женский день
Общество
Николай Любимов: «Я открыт для общения с прессой»
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Адресный подход
На заседании регионального правительства рассмотрен ряд законопроектов
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Дорогам – особый контроль
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Не повторить ошибок
Николай Любимов дал ряд поручений, касающихся проведения внеплановых проверок газового оборудования в жилых домах
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Праздник весны
В Рязанском городском Совете ветеранов поздравили женщин с 8 Марта
Анна Добролежа
Общество
Участковый в юбке
считает, что в жизни сделала правильный выбор
Вячеслав Астафьев
Общество
От вершины – к вершине
Общество
Мечта о небе‌
Александра Срыбных уверена, что быть пилотом авиалайнера – дело не только мужчин
Вячеслав Астафьев
Общество
Мамины радости
Важно ценить то, что имеешь, и благодарить за это жизнь
Татьяна Железнова
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
№ 41 (5328) от
08 марта 2017
Архив номеров
В свежем номере
Дарите женщинам цветы
Глава региона Николай Любимов поздравил рязанок с 8 Марта
Сотвори себя
Для наших женщин нет ничего невозможного
8 Марта – Международный женский день
Николай Любимов: «Я открыт для общения с прессой»
Адресный подход
На заседании регионального правительства рассмотрен ряд законопроектов
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

© Рязанские ведомости, 2001-2017

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru