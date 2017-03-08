Извилистый путь счастья

Как диктант, письмо и совет преподавателя изменили жизнь Ирины Бахметьевой

Идти в 10-й класс Ирина не хотела. В школе она училась хорошо (из стройного ряда пятерок в аттестате выбивалось всего три четверки), девушка вполне могла поступить в институт после школы, но слишком сильно хотелось самостоятельности. Ирина подала документы в медучилище. В 80-е годы на учебу в нем был огромный конкурс, но Ирина не ожидала, что не сможет пройти даже первое испытание. Отличница по русскому языку, которой легко давались грамматика и сочинения, написала диктант на «тройку». Волнение сказалось или произошло недоразумение – неизвестно. Расстроенная девушка уехала из Рязани в деревню Пахотино, к своим любимым бабушке и дедушке.

– Как сейчас помню, я сидела заплаканная на пруду, пыталась повторять математику – понимала, что нельзя опускать руки и нужно пробовать поступать куда-нибудь еще, как вдруг из города приехал отец. Он привез мне письмо из нефтехимического техникума. В нем говорилось, что меня в связи с хорошим аттестатом приглашают к ним на учебу без вступительного экзамена. Как они обо мне узнали, загадка, но я без лишних вопросов отправилась подавать документы в техникум, – говорит Ирина.

Выбрать нужно было между отделением «Технология нефти и газа», на которой учились преимущественно девушки, и направлением «Оборудование нефтеперерабатывающих заводов», где в основном учились юноши. Ирина склонялась к первому варианту, но преподаватель из приемной комиссии уговорила ее выбрать второй.

– Зачем тебе гнаться за женским коллективом. Ребята тебя жалеть будут, да и профессия эта интересная. Моя дочка ее получила и не жалеет, – сказала преподавательница.

Ирина послушалась совета. В ее группе на 4 девушек было 20 парней. Среди них Ирина встретила свою любовь и будущего мужа Олега Бахметьева. Он после 1 курса решил сменить профессию, а Ирине учеба понравилась, и после окончания техникума она устроилась на Рязанский нефтеперерабатывающий завод по специальности, где уже 27 лет работает товарным оператором цеха глубокой переработки нефти.

– Мне нравится моя профессия, я привыкла к ней и не представляю себя на другом месте. Работая в РНПК, я ощущаю свою значимость, ведь от меня во многом зависит работа всего завода, – говорит Ирина Анатольевна.

Для функционирования заводских установок необходим газ, который поступает к ним по трубам. За их исправностью и соблюдением строгих параметров транспортировки топлива на территории предприятия и отвечает Бахметьева. Ее работа делится на две части. Первая – контроль за давлением газа в операторной, где она, словно за пульсовыми волнами пациента, следит за состоянием вещества. Линия давления должна быть ровной, как натянутая ниточка: малейшие колебания нужно устранять, иначе нарушится технологический режим, который приведет к браку производимых на заводе нефтепродуктов. Раньше для этого приходилось выходить на территорию и подкручивать огромные тугие задвижки, теперь на предприятии все автоматизировано.

Вторая часть работы проходит на территории завода. Это наблюдение за состоянием газопровода: нет ли утечек, опасностей к повреждению труб, достаточно ли они прогреваются теплоспутниками (в зимнее время). Работа оператором требует особой внимательности, ответственности и умения принимать быстрые и точные решения.

Но главное в жизни Ирины – ее семья. Она очень любит своего мужа, ездит с ним за грибами, на рыбалку. Она гордится своей умницей и красавицей дочерью Настей. А о тех поворотах судьбы, которые преподнесла ей жизнь, Бахметьева ни разу не пожалела, ведь они привели ее к счастью.