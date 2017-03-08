Областная общественно-политическая газета
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08 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
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08.03.2017
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Выпуск № 41 (5328) |
Четвёртая полоса
Культура
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Муза преображений

Заметки из бальной книжечки
Муза преображений

Свет гаснет, и голоса последних гостей затихают вдали. Я остаюсь у окна бального зала, но никто не возвращается за мной… Здесь было много моих сестер, но сейчас никого нет рядом. А как заботлива и нежна была рука моей хозяйки, которая записывала летучие мысли, стараясь не помять странички! Я – бальная книжечка с золотым вензелем, и я расскажу кое-что о прошедшем вечере. Быть может, моя владелица вспомнит обо мне?

Шум типографии. Тишина и теснота коробки, в которой хранятся до поры до времени такие же книжечки, как я. И наконец море света, приятных запахов и голосов – и осторожные руки в белых перчатках кладут меня на столик у входа. Это начало бала, и каждая из нас отправляется в руки галантному кавалеру или веселой даме. Но, кажется, мне повезло вдвойне: моей хозяйкой стала дебютантка! Что же она записывает за время вечера?

«Наконец пришли все ребята. Нервничают, но такие красивые! Сегодня дебютанты здесь первые, остальные приедут позже. Скорее бы прошла репетиция танца открытия – не дождусь начала бала. Хореографы говорят, что мы справляемся. Правда, зря, что ли, неделями учили?»

«Пора выходить в зал – скоро ангажемент, и кавалеры будут заранее нас приглашать на сложные танцы. Страшновато. Девушек так много, и все очень нарядные. Я в белом, так положено для дебютантки. Но чуть-чуть хочется быть в цветном – вокруг все розовое, зеленое, синее, золотое!»

«Полонез открыл бал, мы сделали свое дело, можно выдохнуть. Муза Терпсихора нам помогла – не зря бал в честь девяти муз! Самое сложное – все время улыбаться. Но это здорово».

«Здесь столько классных ребят! Ученые, художники, спортсмены, артисты! Но что больше всего удивило – на бал приехали из других городов! Успела познакомиться с танцорами из Тулы, Москвы и Сапожка. Астраханцы тоже здесь – и есть же желание ехать так далеко, уважаю! С ними Минвэй из Китая, очень милая, и Гаэтан – кажется, он швейцарец. Душка. Ах да, есть еще юноша из Камеруна!»

«Не знала, что на Губернском балу еще и награждают за разные достижения. Иван Золотарев – молодой предприниматель года, он привез для всех нас «Кипрей-воду». Обязательно сбегаем в буфет попробовать. А Никита Толкач – ученый, разрабатывает микроскопическое устройство для компьютеров и телефонов. Обещает удешевить технику в несколько раз – было бы здорово!»

«Потанцевали рэгтайм на четверых в перерыве – играл ансамбль «Солисты Рязани». Вообще рэгтайм танцуют в большом круге, но так даже смешнее».

«Потрясающий мастер-класс дали ребята из Москвы. Это… котильон, вальс со случайно выбранным партнером. Называется «Беседка»: кавалеры создают что-то вроде «ручейка» из рук, а дамы бегут под ним, и потом их ловят. Меня поймал П., немного поболтали. Сказал, что я…»

«Ушли с П. пробовать кипрей-воду. Очень приятная на вкус. Сели перекусить, болтали – оказалось, у нас общие интересы. Оба любим…»

«Уже третье отделение, а я понимаю, что почти не вспоминала о платье и прическе. Как-то само собой все хорошо, ура. И совсем не чувствуешь усталости».

«Впервые вышла на мореску – невероятный танец, сначала спокойный, а потом бешеный. Вихрь! Уже не терпится увидеть, как это выглядит на фото».

«…надо перевести дух. Сижу в литературной гостиной, все поют песню, а у меня все мешается в голове. Танцы, показ мод, фотографии, знакомства, разговор с П., фейерверк прямо в бальном зале… Сколько всего! Ой, кажется, я забыла букет дебютантки наверху. Надо сбегать за ним. Скоро поедем с ребятами и П. продолжать вечер, хочется…»

Конечно, я приличная книжечка и не покажу вам всех тайн моей хозяйки. Но немного грустно, что она забыла обо мне. Но вот в тишине зала раздаются частые шаги, и я слышу голос своей владелицы!

Она говорит по телефону, пока кладет меня в сумочку – к духам, перчаткам и букету белых цветов. Ее ждет вечер с друзьями. А на последней странице у меня теперь новая запись: «Дальше – десятый бал!». Будем ждать этой встречи…

Статья опубликована в номере 41 (5328) от 08 марта 2017 года
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