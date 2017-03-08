Областная общественно-политическая газета
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08 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
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08.03.2017
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Выпуск № 41 (5328) |
Четвёртая полоса
Спорт
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Спортивный курьер

Цель – «Олимпиада-2018»

В Швеции проведен традиционный, 93-й по счету, королевский марафон «Васалоппет-2017», входящий в мировую серию Ski Classics

На дистанции 90 километров классическим стилем с масс-старта шестерку сильнейших замкнул представитель Рязанского регионального центра спортивной подготовки Илья Черноусов. На финише он проиграл победителю – норвежцу Йону Кристиану Далю – всего 3,2 секунды. Лидеры завершили гонку плотной группой: результаты десятки сильнейших лыжников вместились в 8,4 секунды.

Напомним, за подготовку Ильи Черноусова в региональном ЦСП отвечает тренер рязанской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» Сергей Пирогов.

– Нынешний сезон для Ильи Черноусова – промежуточный, подготовительный к Олимпийским играм 2018 в Корее. Ближайший экзамен ему предстоит держать на чемпионате России, который стартует 22 марта в Ханты-Мансийске. Там гонщики будут отбираться в состав сборной России, которая примет участие в очередной Олимпиаде. Экзамен для Черноусова серьезный – надо попасть в число лучших.

Впервые в истории спринта

Представительница Рязанского регионального центра спортивной подготовки Наталья Матвеева завоевала серебряную медаль чемпионата мира по лыжным гонкам

На прошедших в Лахти (Финляндия) соревнованиях в командном спринте российский дуэт в составе представительницы рязанского регионального ЦСП, капитана женской сборной страны в спринте, мастера спорта России международного класса Натальи Матвеевой и мастера спорта Юлии Белоруковой завоевал «серебро», уступив «золото» действующим чемпионкам мира, олимпийским чемпионкам – норвежкам Хайди Венг и Касперсен Фалла.

Решающим стал пятый этап, на котором норвежка Венг и россиянка Белорукова сумели оторваться от ближайших преследовательниц на тринадцать секунд. Матвеевой оставалось лишь сохранить этот отрыв. На последнем подъеме лучшая на сегодня спринтерша мира Касперсен Фалла сумела убежать от Матвеевой, но превосходство над финишировавшими третьими американками Наталья удержала. В итоге добыто первое «серебро» в истории российского женского спринта.

Статья опубликована в номере 41 (5328) от 08 марта 2017 года
Муза преображений
Заметки из бальной книжечки
Татьяна Клемешева
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