Областная общественно-политическая газета
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08 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
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08.03.2017
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Выпуск № 41 (5328) |
Третья полоса
Общество
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Участковый в юбке

считает, что в жизни сделала правильный выбор
Автор фото: Владимир Проказников | Участковый в юбке
Фото: Владимир Проказников.

В последнее время женщин стали охотнее брать на работу в полицию. Кадровики полицейского ведомства признаются, что в некоторых службах без слабого пола не обойтись.

В информационном центре, подразделениях по делам несовершеннолетних, в следственной работе женщины зачастую дают мужчинам фору за счет таких качеств, как уравновешенность характера, женское обаяние, усидчивость и настойчивость в достижении цели. Принято считать, что в уголовном розыске, патрульно-постовой службе, ДПС и в подразделениях участковых уполномоченных работают только мужчины. Служба там постоянно сопряжена с риском для жизни, работать зачастую приходится сутками напролет. Но как в каждом деле, так и в полиции есть свои исключения.

Участковый уполномоченный из Михайловского района капитан полиции Ирина Панова службу несет ничуть не хуже мужчин. Об этом вам любой сельчанин на ее участке скажет. Хвалит Ирину Владимировну и руководство отдела.

– На первом месте я бы отметил ее работоспособность, – говорит заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела МВД «Михайловский» майор полиции Сергей Кирсанов. – В любое время дня и ночи, несмотря на то что она женщина, всегда реагирует незамедлительно, если что-то происходит у нее на административном участке.

На участке, который обслуживает Ирина Панова, – десятки деревень и сел, поселки с многоквартирными домами, промышленные предприятия. Как считают в полиции, работа участкового уполномоченного в подобных условиях требует от человека решительности и даже мужества. Ведь на участке полицейский действует в одиночку.

– Многое бывало за годы службы, – делится воспоминаниями Ирина Панова. – Я всегда стараюсь верно оценивать ситуацию и, если необходимо, вызываю из отдела на помощь коллег. Но в большинстве своем люди видят, что перед ними полицейский-женщина, и не кидаются на меня, как порой на наших мужчин.

Недавно на встрече с журналистами, проходившей в редакции газеты «Рязанские ведомости», начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Рязанской области полковник полиции Виктор Берсенев сказал, что успех работы участкового в том, насколько хорошо он знает людей и может наладить с ними контакт на вверенном участке.

Ирина Панова хорошо знает каждого, ведь она местная. После окончания школы окончила спортфак РГУ, но физруком поработать не пришлось, вакансий в михайловских школах не было, а из района уезжать не захотела. Сестра (психолог местного отдела полиции) уговорила Ирину пойти на службу в органы внутренних дел. После стажировки в учебном центре в кадрах предложили должность участкового уполномоченного. Так и началась служба.

Встретился в жизни и человек хороший. Кстати, муж Ирины Владимир – тоже участковый уполномоченный. На службе супруги редко видятся, у них разные участки, а дома стараются о работе не говорить. На окраине Михайлова, в деревне Комаревка, у них большое хозяйство – огород, куры, гуси, индюк Игорь. Есть чем заняться после работы.

Статья опубликована в номере 41 (5328) от 08 марта 2017 года
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