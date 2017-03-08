От вершины – к вершине

Областная общественно-политическая газета
04:25 МСК
Среда
08 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов поздравил рязаночек с Международным женским днемРязань. Весна. Женщины. Цветы...Своими высокими достижениями рязанские женщины укрепляют положительный имидж региона Глава региона Николай Любимов лично поздравлял рязанок с наступающим праздником и дарил им цветы Свыше 274 млн. рублей получит Рязанская область из федерального бюджета на выплаты семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей В Рязанской области пройдут масштабные рейды ГИБДД На концерте к 8 Марта в рязанском МКЦ Элла Хрусталева пела для женщинПредседатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил женщин с Международным женским днем 8 МартаВременно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов поздравил рязаночек с Международным женским днемДелегация Рязанской области принимает участие в семинаре по вопросам формирования комфортной городской средыВ отношении бывшего главного архитектора Рязани возбуждено еще одно уголовное дело В Рязани от огня пострадали шесть автомобилей Три жительницы Рязанской области грабили пенсионеров В Рязани приостановили деятельность одного из кафе Глава рязанского региона Николай Любимов: «Необходимо максимально усилить контроль за соблюдением техники безопасности и условий труда на всех стройплощадках региона»Накануне первого весеннего праздника глава администрации Сасова Рязанской области Евгения Рубцова встретилась с активом городского женсовета На Кубке Новой Москвы по роуп-скиппингу (прыжки через скакалку) команда из Рязани завоевала 11 золотых и 6 серебряных медалей Вышла в свет книга Игоря Евсина о блаженной Любови Рязанской В Рязанской области задержали «черных лесорубов» Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов поручил продолжить активную работу по проверке газового оборудования в жилых домахВ Рязанской области автобус насмерть сбил пешехода Глава администрации Рязани Олег Булеков поздравил женщин с Международным женским днемВ Рязанском городском Совете ветеранов поздравили женщин с наступающим праздникомРемонтировать дороги в Рязанской области будут активнееЗа сутки на дорогах Рязанской области произошло 31 ДТП
Главная страница / Новости Рязани и области
08.03.2017
Просмотров: 42
Выпуск № 41 (5328) |
Третья полоса
Общество
Версия для печати

От вершины – к вершине

От вершины – к вершине

Татьяна Володинская,
следователь Скопинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской федерации по Рязанской области

Татьяна Володинская работает следователем совсем недавно, с июня прошлого года. Однако она успела не только зарекомендовать себя как отличный специалист, но и получила благодарность руководителя СУ СК РФ по Рязанской области. Татьяна родилась и выросла в Рязани, закончила Академию ФСИН России, учебу совмещала с работой общественного помощника следователя. Переезд в Скопин восприняла с интересом. Признается, что следователем мечтала быть с детства. Несмотря на то что эта профессия по праву считается одной из самых сложных, требует от человека владения многими знаниями, отдачи почти всего времени, выдержки, Татьяну работа не пугала. «Скажу больше: моя работа – это и мое увлечение», – говорит молодой специалист. Рабочий день Татьяны складывается по-разному, порой она и не замечает, как летит время. За чуть более полугода работы Татьяна Володинская расследовала и направила в суд 15 уголовных дел. Среди них были и особенно сложные, совершенные в условиях неочевидности, но это не стало препятствием для выяснения истины. О планах на будущее Татьяна говорит: «Работать, добиваться новых вершин». И признается, что в праздничный день вряд ли сможет усидеть дома, без любимой работы.

Статья опубликована в номере 41 (5328) от 08 марта 2017 года
Участковый в юбке
считает, что в жизни сделала правильный выбор
Вячеслав Астафьев
Мечта о небе‌
Александра Срыбных уверена, что быть пилотом авиалайнера – дело не только мужчин
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Праздник
Дарите женщинам цветы
Глава региона Николай Любимов поздравил рязанок с 8 Марта
Людмила Иванова
Общество
Сотвори себя
Для наших женщин нет ничего невозможного
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Праздник
8 Марта – Международный женский день
Общество
Николай Любимов: «Я открыт для общения с прессой»
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Адресный подход
На заседании регионального правительства рассмотрен ряд законопроектов
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Дорогам – особый контроль
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Не повторить ошибок
Николай Любимов дал ряд поручений, касающихся проведения внеплановых проверок газового оборудования в жилых домах
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Праздник весны
В Рязанском городском Совете ветеранов поздравили женщин с 8 Марта
Анна Добролежа
Общество
Мамины радости
Важно ценить то, что имеешь, и благодарить за это жизнь
Татьяна Железнова
Культура
Театральный «КиТ»
провел для маленьких пациентов смехотерапию
Анна Добролежа
Общество
Извилистый путь счастья
Как диктант, письмо и совет преподавателя изменили жизнь Ирины Бахметьевой
Анна Добролежа
Культура
Муза преображений
Заметки из бальной книжечки
Татьяна Клемешева
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
№ 41 (5328) от
08 марта 2017
Архив номеров
В свежем номере
Дарите женщинам цветы
Глава региона Николай Любимов поздравил рязанок с 8 Марта
Сотвори себя
Для наших женщин нет ничего невозможного
8 Марта – Международный женский день
Николай Любимов: «Я открыт для общения с прессой»
Адресный подход
На заседании регионального правительства рассмотрен ряд законопроектов
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

© Рязанские ведомости, 2001-2017

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru