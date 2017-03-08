От вершины – к вершине

Татьяна Володинская,

следователь Скопинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской федерации по Рязанской области

Татьяна Володинская работает следователем совсем недавно, с июня прошлого года. Однако она успела не только зарекомендовать себя как отличный специалист, но и получила благодарность руководителя СУ СК РФ по Рязанской области. Татьяна родилась и выросла в Рязани, закончила Академию ФСИН России, учебу совмещала с работой общественного помощника следователя. Переезд в Скопин восприняла с интересом. Признается, что следователем мечтала быть с детства. Несмотря на то что эта профессия по праву считается одной из самых сложных, требует от человека владения многими знаниями, отдачи почти всего времени, выдержки, Татьяну работа не пугала. «Скажу больше: моя работа – это и мое увлечение», – говорит молодой специалист. Рабочий день Татьяны складывается по-разному, порой она и не замечает, как летит время. За чуть более полугода работы Татьяна Володинская расследовала и направила в суд 15 уголовных дел. Среди них были и особенно сложные, совершенные в условиях неочевидности, но это не стало препятствием для выяснения истины. О планах на будущее Татьяна говорит: «Работать, добиваться новых вершин». И признается, что в праздничный день вряд ли сможет усидеть дома, без любимой работы.