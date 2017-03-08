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08 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
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08.03.2017
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Выпуск № 41 (5328) |
Третья полоса
Общество
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Мечта о небе‌

Александра Срыбных уверена, что быть пилотом авиалайнера – дело не только мужчин
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Мечта о небе‌
Фото автора.

В этом году курсант Сасовского имени Героя Советского Союза Г.А. Тарана летного училища гражданской авиации Александра Срыбных получит диплом об окончании учебы и будет работать в одной из авиакомпаний страны. Пока она в поиске. Мечтает об «Аэрофлоте». Там покоряли небесные просторы ее родители.

– Профессия пилота мне досталась по наследству, – рассказывает Александра Срыбных. – Папа, Валерий Ильич, окончил летное училище в Бугуруслане. Начинал летать на трудяге Ан-2 и окончил работу в небе командиром воздушного судна на Ту-154. Мама, Ольга Петровна, работала бортпроводницей вместе с папой на Ан-24, а затем и на Ту-154. Родители очень хотели, чтобы я поднялась в небо. Когда задумалась о выборе профессии, мама мне рассказала, что в детстве она тоже очень хотела управлять самолетом, но тогда девушек профессии пилота не обучали. Я читала книги и смотрела фильмы о девушках-летчицах, родители много рассказывали мне о своей работе. Мечта о небе настолько меня захватила, что я однажды пришла в аэроклуб и после нескольких занятий поднялась в небо на легкомоторном самолете. Впечатления были незабываемые!

После окончания школы Александра Срыбных поступила в Сасовское летное училище гражданской авиации. Как оказалось, девушек там обучается немало. На сегодняшний день только на выпускном курсе 18 человек, а всего будущих летчиц – более сорока. Александра – москвичка, но в столице не обучают на пилотов. Ближайшее к Москве летное училище расположено в Сасове.

– Сасовское летное училище гражданской авиации я выбрала потому, что много хорошего слышала о нем от папиных коллег и читала про него положительные отзывы в Интернете. Выпускники делились мнениями о том, что там лучше всего относятся к девушкам – курсанткам, – говорит Александра Срыбных. – Впервые я поднялась в небо за штурвалом самолета в училище в качестве второго пилота маленького 4-местного самолета «Cessna – 172». Конечно, в тот раз меня больше катали, чем я сама выполняла какие-то элементы полета. Но этого вполне хватило, чтобы свыкнуться с мыслью, что я лечу и меня захватывает ощущение парения над землей. При этом, находясь в кабине пилота, я могу влиять на все, что происходит в небе.

На самолете «Cessna-172» Александра налетала уже 105 часов, но государственные экзамены она будет сдавать и получит допуск на право управления уже другим самолетом – 19-местным L-410. Его обычно используют для перевозки пассажиров на местных авиалиниях. Налет на этом самолете у курсанта Срыбных пока только 5 часов из 25 отведенных по программе, но девушка уверена, что экзамены она сдаст успешно.

– Пока я иду на красный диплом, – говорит Александра Срыбных. – С каждым часом, проведенным в самолете, мое желание и моя уверенность стать пилотом становятся все сильнее. Я точно знаю, что сделала правильный выбор. В нашей стране девушка-пилот пока еще редкое явление, но думаю, скоро мы сможем доказать, что достойны этой профессии.

Статья опубликована в номере 41 (5328) от 08 марта 2017 года
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