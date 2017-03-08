Областная общественно-политическая газета
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08 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
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08.03.2017
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Выпуск № 41 (5328) |
Третья полоса
Общество
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Мамины радости

Важно ценить то, что имеешь, и благодарить за это жизнь
Автор фото: Татьяна Железнова | Мамины радости
Фото автора.

На вопрос, в чем женское счастье и смысл жизни, она без раздумий ответит; «В детях». Их у Олеси Сароваровой из Ряжска семеро; Валера и Дима, Альбина, Соня, Виолетта, Ваня, Злата. Старшим мальчикам-близнецам по 12 лет, младшей Злате скоро исполнится годик. А еще у них есть замечательный папа Дима, который обо всех заботится и никого не дает в обиду.

– Знаете, когда проходит дождик, сначала один лучик солнца появляется – думаешь: как хорошо! А потом второй, третий – все больше и больше греет, все теплее, – так говорит о появлении каждого нового ребенка Олеся.

Каждая женщина понимает, какой это труд – воспитать даже одного ребенка, поддерживать тепло и уют домашнего очага. Но история Олеси примечательна не только тем, что ее дом полон детских голосов. Эта невысокая, худенькая женщина, с виду почти девочка – удивительный пример жизненной стойкости, целеустремленности и силы духа. Детство ее прошло в детском доме в Краснодарском крае. Наверное, из казенных стен она и вынесла мечту о большой семье и твердо решила дать своим детям все то, чего мучительно не доставало ей.

Никаких шансов у этой судьбы сложиться счастливо, казалось бы, не было. После детдома Олеся оказалась на улице – в квартиру к бабушке, где она надеялась жить, не пустили родственники. Добрые люди посоветовали ехать за правдой в Москву. Так в совсем юном возрасте она оказалась одна в столице. Хождение по чиновникам ничего не дало, а возвращаться было некуда. Олеся стала торговать цветами в дорожных пробках, ночуя на Казанском вокзале. Там она и познакомилась с Димой, тоже бездомным.

– Родителей, кого-то из родственников ни у одного не было. Держались только друг за друга, – рассказывает Олеся.

Рождение первенцев было счастьем, только вот возможна ли нормальная семейная жизнь без крыши над головой? В истории скитаний семьи были и вокзал, и съемная квартира, и полуразвалившаяся лачуга в заброшенной деревне. Собственный, пусть старый, но теплый домик в Ряжске Сароваровы обрели благодаря столичному фонду «Милосердие». На средства материнского капитала удалось оказать жилью «первую помощь», прежде всего перекрыть крышу, грозившую вот-вот обвалиться. Но пока всем девятерым приходится ютиться в просторной, но одной-единственной комнате – вторая половина дома требует ремонта, на который откладывают каждую копейку из скромной зарплаты хозяина.

Несмотря на непритязательность обстановки, в этом жилье чувствуется атмосфера любви, сюда хочется возвращаться. Ни на какие излишества денег нет, но все чисто, аккуратно, прибрано, нет разбросанных по углам вещей. Добрый ангел дома, конечно, Олеся. Она умеет ценить то, что имеет, и благодарить за это жизнь.

– Сейчас главное, чтобы дети были сыты, одеты, обуты. Они сами это хорошо понимают. А там с Божьей помощью потихоньку достроимся. Все равно выше головы не прыгнешь. Не надо гнаться за звездами, нужно терпение, надо радоваться тому, что есть, молиться, любить мужа и детей, – делится своей женской мудростью Олеся.

Для нее радость – видеть, как дети и муж стараются, каждый в своем деле, какие они дружные, как поддерживают друг друга. Дима вот постоянно ищет подработки, на выходных помогает по хозяйству. Дети, вернувшись недавно из лагеря с отдыха, привезли кучу грамот.

– А 8 марта пойдем в школу на концерт, там будут выступать Альбина и близнецы. Я очень рада каждому их достижению. Причем от них ничего не требую, они сами стремятся, – говорит Олеся.

Альбина часто ласково трогает мамины щеки: «Мамочка, ты у меня самая-самая любимая!». «Лиса! Чего тебе надо, чего натворила?» – начинает подозревать ее в каком-то озорстве Олеся. «Ничего, просто так тебя сильно-сильно люблю!». И вот уже кидаются обнимать остальные… Из таких маленьких каждодневных радостей и состоит настоящее счастье.

Статья опубликована в номере 41 (5328) от 08 марта 2017 года
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