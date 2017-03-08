8 Марта – Международный женский день
Дорогие рязаночки! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Современные женщины, оставаясь надежными хранительницами домашнего очага, успешно реализуют себя в профессии, творчестве, общественной деятельности, ответственно и эффективно трудятся во многих отраслях экономики и социальной сферы Рязанской области и добиваются отличных результатов.
Дорогие рязаночки! Убежден, что и в дальнейшем ваш оптимизм, неиссякаемая энергия, особенная женская мудрость будут незаменимой поддержкой для нас, мужчин, будут вдохновлять на созидательную работу, позволят многое сделать для укрепления института семьи, защите материнства и детства, для улучшения качества жизни рязанцев в целом.
В этот прекрасный весенний праздник желаю вам огромного счастья, любви, заботы и внимания близких. Крепкого здоровья, мира и добра, благополучия в семьях, удачи во всех начинаниях, прекрасного настроения!
Врио губернатора Рязанской области
Н.В. Любимов
Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным весенним праздником –Международным женским днем!
Именно вы, милые женщины, олицетворяете любовь и красоту, делаете окружающий мир добрее и совершеннее. Ваша материнская забота, внимание и чуткость создают тепло домашнего очага, а поддержка и понимание помогают нам, мужчинам, быть сильнее, вдохновляют на плодотворную работу.
Представительницы прекрасной половины человечества трудятся во всех отраслях экономики и социальной сферы региона. Ваш профессионализм, ответственность, трудовые и творческие успехи играют очень важную роль в тех позитивных переменах, которые происходят в обществе. Гордость рязанского края – женщины-ветераны, деятели культуры и искусства, многодетные матери, активисты общественных организаций.
Приоритетными задачами органов власти и депутатов Рязанской областной Думы являются законодательная поддержка материнства и детства, укрепление института семьи, создание условий для самореализации женщин.
Пусть всегда вам сопутствует солнечное настроение, сбываются мечты, каждый день будет согрет вниманием родных и близких! Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и счастья!
Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия»
А.В. Фомин
Дорогие рязаночки!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем – первым праздником весны!
Мы, мужчины, искренне восхищаемся вами. Этот день наполнен самыми добрыми чувствами к тем, кто дарит нам любовь, поддержку и тепло домашнего очага. Вы придаете нашей жизни истинный смысл, ведь для сильного пола нет ничего важнее, чем быть рядом с вами и стремиться быть достойными вас.
В этот день я желаю вам самых красивых цветов и самых сердечных поздравлений от тех, кого вы любите и кто любит вас! Спасибо вам за то, что украшаете этот мир, наполняете его теплом и светом! Здоровья вам, добра, семейного благополучия! Будьте счастливы!
Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы
В.В. Фролов
08 марта 2017