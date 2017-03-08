Николай Любимов: «Я открыт для общения с прессой»

Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области сказал на встрече с женщинами-руководителями и представителями региональных средств массовой информации, состоявшейся в правительстве области накануне Международного женского дня. Он ответил на самые разные вопросы журналистов, касающиеся как рабочих моментов, так и личной жизни, увлечений.

Николай Любимов отметил, что Рязань произвела на него добрые впечатления. В ближайшее время он намерен ближе познакомиться с областью и ее людьми. Более тщательной проработки потребует и подбор кандидатов на сенаторский пост – пока он не готов назвать конкретных имен.

Первую пресс-конференцию Николай Любимов планирует провести в конце марта, но это не исключает эксклюзивных интервью региональным средствам массовой информации – с такой просьбой в ходе встречи обратились представительницы многих СМИ. Был затронут и вопрос необходимости налаживания конструктивных взаимоотношений печатной прессы с «Почтой России».

И все же, учитывая неформальный характер встречи, многие вопросы носили личностный характер: об интересах главы региона, его жизненном пути, о том, кто стал для него в жизни примером. Участницы встречи узнали, что в политике Николаю Любимову интересна личность Черчилля, что он гордится своим дедом, который в восемнадцать лет ушел воевать и с боями дошел до Кенигсберга, был ранен, а вернувшись с Победой, много лет проработал на одном из заводов Калуги фрезеровщиком. Примером в жизни была и остается для него мама, которая не только подняла его, но и многому научила, и прежде всего – доброму отношению к людям.

Николай Любимов поздравил участниц встречи с наступающим праздником, пожелал творческих удач, благополучия, большого личного счастья и вручил всем цветы.

Во встрече приняла участие министр печати и массовых коммуникаций области Ольга Чуляева.