Областная общественно-политическая газета
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08 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
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08.03.2017
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Выпуск № 41 (5328) |
Вторая полоса
Общество
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Николай Любимов: «Я открыт для общения с прессой»

Николай Любимов: «Я открыт для общения с прессой»

Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области сказал на встрече с женщинами-руководителями и представителями региональных средств массовой информации, состоявшейся в правительстве области накануне Международного женского дня. Он ответил на самые разные вопросы журналистов, касающиеся как рабочих моментов, так и личной жизни, увлечений.

Николай Любимов отметил, что Рязань произвела на него добрые впечатления. В ближайшее время он намерен ближе познакомиться с областью и ее людьми. Более тщательной проработки потребует и подбор кандидатов на сенаторский пост – пока он не готов назвать конкретных имен.

Первую пресс-конференцию Николай Любимов планирует провести в конце марта, но это не исключает эксклюзивных интервью региональным средствам массовой информации – с такой просьбой в ходе встречи обратились представительницы многих СМИ. Был затронут и вопрос необходимости налаживания конструктивных взаимоотношений печатной прессы с «Почтой России».

И все же, учитывая неформальный характер встречи, многие вопросы носили личностный характер: об интересах главы региона, его жизненном пути, о том, кто стал для него в жизни примером. Участницы встречи узнали, что в политике Николаю Любимову интересна личность Черчилля, что он гордится своим дедом, который в восемнадцать лет ушел воевать и с боями дошел до Кенигсберга, был ранен, а вернувшись с Победой, много лет проработал на одном из заводов Калуги фрезеровщиком. Примером в жизни была и остается для него мама, которая не только подняла его, но и многому научила, и прежде всего – доброму отношению к людям.

Николай Любимов поздравил участниц встречи с наступающим праздником, пожелал творческих удач, благополучия, большого личного счастья и вручил всем цветы.

Во встрече приняла участие министр печати и массовых коммуникаций области Ольга Чуляева.

Статья опубликована в номере 41 (5328) от 08 марта 2017 года
8 Марта – Международный женский день
Адресный подход
На заседании регионального правительства рассмотрен ряд законопроектов
По материалам официального сайта Правительства области
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Праздник
Дарите женщинам цветы
Глава региона Николай Любимов поздравил рязанок с 8 Марта
Людмила Иванова
Общество
Сотвори себя
Для наших женщин нет ничего невозможного
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
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Дорогам – особый контроль
По материалам официального сайта Правительства области
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Не повторить ошибок
Николай Любимов дал ряд поручений, касающихся проведения внеплановых проверок газового оборудования в жилых домах
По материалам официального сайта Правительства области
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Праздник весны
В Рязанском городском Совете ветеранов поздравили женщин с 8 Марта
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считает, что в жизни сделала правильный выбор
Вячеслав Астафьев
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Мамины радости
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Театральный «КиТ»
провел для маленьких пациентов смехотерапию
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Извилистый путь счастья
Как диктант, письмо и совет преподавателя изменили жизнь Ирины Бахметьевой
Анна Добролежа
Культура
Муза преображений
Заметки из бальной книжечки
Татьяна Клемешева
Спорт
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№ 41 (5328) от
08 марта 2017
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Глава региона Николай Любимов поздравил рязанок с 8 Марта
Сотвори себя
Для наших женщин нет ничего невозможного
8 Марта – Международный женский день
Николай Любимов: «Я открыт для общения с прессой»
Адресный подход
На заседании регионального правительства рассмотрен ряд законопроектов
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