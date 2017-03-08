Адресный подход

На заседании регионального правительства рассмотрен ряд законопроектов

На очередном заседании правительства области министр социальной защиты населения области Денис Боков представил законопроект, касающийся осуществления поддержки семей, в частности, системы денежных выплат при рождении третьего ребенка и последующих детей. Эта работа ведется в регионе в рамках исполнения Майских указов Президента РФ. Рязанская область включена в число субъектов РФ, которым будет осуществляться софинансирование в 2017 году. Одним из условий предоставления федеральных субсидий является выполнение регионом основных демографических показателей. В этом году из федерального бюджета на выплаты таким семьям регион получит свыше 274 млн. рублей.

Участники заседания утвердили изменения в региональный законопроект, разработанный для усиления принципов адресности оказания социальной помощи наиболее нуждающимся в государственной поддержке гражданам, а также в целях расширения возможностей использования этой помощи. По словам главы региона Николая Любимова, такой подход позволит оказать помощь тем, кто действительно в ней нуждается, максимально учитывать индивидуальные обстоятельства каждого обратившегося за поддержкой человека. В прошлом году в регионе поддержку получили 1243 человека на общую сумму 15 млн. рублей.

В ходе расширенного заседания были уточнены объемы финансирования областной госпрограммы «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 – 2020 годах», в том числе по таким направлениям, как развитие газификации, малоэтажного жилищного строительства. Рассмотрены также изменения в ряд региональных законопроектов, касающихся организации деятельности и полномочий министерства региональной безопасности и контроля Рязанской области в связи с присоединением к нему региональной госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также приведения некоторых нормативно-правовых актов области в соответствие с действующим законодательством.