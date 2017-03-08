Адресный подход

Областная общественно-политическая газета
04:25 МСК
Среда
08 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани приостановили деятельность одного из кафе Председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов поздравил рязаночек с Международным женским днемВ отношении бывшего главного архитектора Рязани возбуждено еще одно уголовное дело За сутки на дорогах Рязанской области произошло 31 ДТП В Рязанской области пройдут масштабные рейды ГИБДД Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов поручил продолжить активную работу по проверке газового оборудования в жилых домахВышла в свет книга Игоря Евсина о блаженной Любови Рязанской В Рязанской области задержали «черных лесорубов» Три жительницы Рязанской области грабили пенсионеров На концерте к 8 Марта в рязанском МКЦ Элла Хрусталева пела для женщинСвыше 274 млн. рублей получит Рязанская область из федерального бюджета на выплаты семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов поздравил рязаночек с Международным женским днемНакануне первого весеннего праздника глава администрации Сасова Рязанской области Евгения Рубцова встретилась с активом городского женсовета Глава рязанского региона Николай Любимов: «Необходимо максимально усилить контроль за соблюдением техники безопасности и условий труда на всех стройплощадках региона»Глава региона Николай Любимов лично поздравлял рязанок с наступающим праздником и дарил им цветы В Рязанской области автобус насмерть сбил пешехода Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил женщин с Международным женским днем 8 МартаНа Кубке Новой Москвы по роуп-скиппингу (прыжки через скакалку) команда из Рязани завоевала 11 золотых и 6 серебряных медалей Рязань. Весна. Женщины. Цветы...В Рязанском городском Совете ветеранов поздравили женщин с наступающим праздникомДелегация Рязанской области принимает участие в семинаре по вопросам формирования комфортной городской средыСвоими высокими достижениями рязанские женщины укрепляют положительный имидж региона В Рязани от огня пострадали шесть автомобилей Ремонтировать дороги в Рязанской области будут активнееГлава администрации Рязани Олег Булеков поздравил женщин с Международным женским днем
Главная страница / Новости Рязани и области
08.03.2017
Просмотров: 42
Выпуск № 41 (5328) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Адресный подход

На заседании регионального правительства рассмотрен ряд законопроектов

На очередном заседании правительства области министр социальной защиты населения области Денис Боков представил законопроект, касающийся осуществления поддержки семей, в частности, системы денежных выплат при рождении третьего ребенка и последующих детей. Эта работа ведется в регионе в рамках исполнения Майских указов Президента РФ. Рязанская область включена в число субъектов РФ, которым будет осуществляться софинансирование в 2017 году. Одним из условий предоставления федеральных субсидий является выполнение регионом основных демографических показателей. В этом году из федерального бюджета на выплаты таким семьям регион получит свыше 274 млн. рублей. 

Участники заседания утвердили изменения в региональный законопроект, разработанный для усиления принципов адресности оказания социальной помощи наиболее нуждающимся в государственной поддержке гражданам, а также в целях расширения возможностей использования этой помощи. По словам главы региона Николая Любимова, такой подход позволит оказать помощь тем, кто действительно в ней нуждается, максимально учитывать индивидуальные обстоятельства каждого обратившегося за поддержкой человека. В прошлом году в регионе поддержку получили 1243 человека на общую сумму 15 млн. рублей. 

В ходе расширенного заседания были уточнены объемы финансирования областной госпрограммы «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015 – 2020 годах», в том числе по таким направлениям, как развитие газификации, малоэтажного жилищного строительства. Рассмотрены также изменения в ряд региональных законопроектов, касающихся организации деятельности и полномочий министерства региональной безопасности и контроля Рязанской области в связи с присоединением к нему региональной госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, а также приведения некоторых нормативно-правовых актов области в соответствие с действующим законодательством.

Статья опубликована в номере 41 (5328) от 08 марта 2017 года
Николай Любимов: «Я открыт для общения с прессой»
По материалам официального сайта Правительства области
Дорогам – особый контроль
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Праздник
Дарите женщинам цветы
Глава региона Николай Любимов поздравил рязанок с 8 Марта
Людмила Иванова
Общество
Сотвори себя
Для наших женщин нет ничего невозможного
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Праздник
8 Марта – Международный женский день
Общество
Не повторить ошибок
Николай Любимов дал ряд поручений, касающихся проведения внеплановых проверок газового оборудования в жилых домах
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Праздник весны
В Рязанском городском Совете ветеранов поздравили женщин с 8 Марта
Анна Добролежа
Общество
Участковый в юбке
считает, что в жизни сделала правильный выбор
Вячеслав Астафьев
Общество
От вершины – к вершине
Общество
Мечта о небе‌
Александра Срыбных уверена, что быть пилотом авиалайнера – дело не только мужчин
Вячеслав Астафьев
Общество
Мамины радости
Важно ценить то, что имеешь, и благодарить за это жизнь
Татьяна Железнова
Культура
Театральный «КиТ»
провел для маленьких пациентов смехотерапию
Анна Добролежа
Общество
Извилистый путь счастья
Как диктант, письмо и совет преподавателя изменили жизнь Ирины Бахметьевой
Анна Добролежа
Культура
Муза преображений
Заметки из бальной книжечки
Татьяна Клемешева
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
№ 41 (5328) от
08 марта 2017
Архив номеров
В свежем номере
Дарите женщинам цветы
Глава региона Николай Любимов поздравил рязанок с 8 Марта
Сотвори себя
Для наших женщин нет ничего невозможного
8 Марта – Международный женский день
Николай Любимов: «Я открыт для общения с прессой»
Адресный подход
На заседании регионального правительства рассмотрен ряд законопроектов
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

© Рязанские ведомости, 2001-2017

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru