Областная общественно-политическая газета
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08 марта 2017 года
Выпуск № 41 (5328)
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08.03.2017
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Выпуск № 41 (5328) |
Вторая полоса
Общество
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Дорогам – особый контроль

В ходе заседания правительства области Николай Любимов поручил четко определиться с тем, на каких участках автотрасс ремонт надо сделать в первую очередь. Говоря о необходимости проверки качества ранее проведенных работ, врио губернатора подчеркнул; «Дороги, которые были отремонтированы в прошлом году, сохранились в нормальном состоянии. Однако другие автодороги требуют повышенного внимания».

Если в ходе проверок будут выявлены недочеты, то к подрядчикам следует применить все меры, предусмотренные законодательством, чтобы исправить недоделки, согласно гарантийным обязательствам. Глава региона поручил организовать работу максимального количества бригад для работы на автодорогах.

– Это касается как городских, так и муниципальных дорог. Особое внимание надо обратить на состояние федеральных трасс, а также участков, соединяющих автодороги общего пользования с общественно значимыми объектами в сельских населенных пунктах, – сказал Николай Любимов. 

Проведение ремонта и контроль за результатом возложен на руководителей мин­транспорта области и других профильных ведомств, работа будет проводиться совместно с главами муниципальных образований.

– Люди должны знать, что и где ремонтируют, что планируется сделать, какие технологии используются. Нужно, чтобы общество получало достоверную информацию о ремонте автодорог в полном объеме. Необходимо советоваться с людьми о том, какие участки автодорог следует ремонтировать, работать с общественными советами, ТОСами. Они вам будут только в помощь, – подчеркнул врио губернатора. 

По словам Николая Любимова, в настоящее время на ряде участков автодорог проводится ямочный ремонт полотна, но это временная мера. Работа должна быть завершена в сжатые сроки, и, как только позволят погодные условия, там будет проведен стандартный ремонт. В 2017 году сумма регионального Дорожного фонда составляет около 5 млрд. рублей, что не меньше, чем в прошлом. При этом ожидается получение дополнительных средств из федерального бюджета – порядка 800 млн. рублей.

Министр транспорта и автомобильных дорог области Андрей Савичев в своем докладе отметил, что правительством региона подписано Соглашение с Федеральным дорожным агентством о развитии транспортной инфраструктуры рязанской агломерации, согласно которому область вошла в число 34 субъектов РФ для реализации приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги». Общий объем средств программы, рассчитанной до 2025 года,  – 1 млрд. 260 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов. Агломерация состоит из ядра: город Рязань и пять районов – Рязанский, Рыбновский, части Клепиковского, Спасского, Пронского и г. Новомичуринск. Согласно проекту, доля автодорог, соответствующих нормативному состоянию, должна составить 85%, количество мест концентрации ДТП – снижено на 85%. В настоящее время начаты конкурсные процедуры по выбору подрядчиков. С наступлением благоприятных погодных условий начнутся ремонтные работы. В 2017 году увеличено финансирование на содержание, ремонт и капремонт автодорог, субсидии муниципальным образованиям на эти виды работ. В текущем году на ремонт дорог «картами» за счет системы «Платон» запланировано 634 млн. рублей. Особое внимание уделяется участкам, которые отмечаются гражданами «на карте убитых дорог», многие из них включены в план ремонтной кампании на текущий год.

Статья опубликована в номере 41 (5328) от 08 марта 2017 года
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